ROSENBERGER OSI GmbH&CO.OHG

septembre 2024 par Marc Jacob

Contact : Mme Salomé DAVID

Année de création : 1991

Activités : Fabricant de systèmes de câblage fibre optique et cuivre

Type de services ou produits :

Spécialiste de solutions data center de haute densité, solutions modulaires pour suivre l’évolutivité des data centers ; solutions LAN, connecteurs industriels

Services d’installation grâce à notre réseau de partenaires

Description du produit ou service phare pour 2024/2025 :

Intégration de connecteurs de haute technologie de type MDC et EBO permettant de répondre aux problématiques de densité mais aussi d’environnements poussiéreux

Système de plateaux modulaires coulissants VersaTray® permettant une densité maximale et pouvant accepter la majorité des connecteurs du marché (cuivre inclus) et solution totalement évolutive avec le principe de « Pay-as-you-grow »

Adresse du site Internet : https://osi.rosenberger.com/fr/

Services proposés sur ce site : Découvrir notre portfolio de produits

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Accompagner l’évolutivité des data centers par des solutions modulaires et le très haut débit par des infrastructures pour le 400G voire, prochainement, le 800G. Accentuer la notion d’accompagnement et de services auprès de nos clients finaux mais aussi de nos partenaires installateurs.