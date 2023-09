Qumulo étend sa relation stratégique avec Fujitsu pour aider les clients de la région EMEA à passer au Scale Anywhere

septembre 2023 par Marc Jacob

Qumulo a étendu sa relation avec Fujitsu afin d’offrir aux clients davantage d’options pour déployer leur solution commune. Qumulo® est disponible sur les nouveaux nœuds hybrides NVMe de la plateforme PRIMERGY de Fujitsu, lesquels offrent les performances du stockage Flash au prix du stockage sur disque. Le système de fichiers de Qumulo offre une visibilité, une évolutivité et un contrôle en temps réel des données sur site et dans le cloud, même à un niveau granulaire, facilitant ainsi la configuration du système et la gestion des performances.

Spécialement conçu pour les environnements hybrides couvrant le centre de données et les clouds privés et publics, Qumulo permet aux utilisateurs de partager des informations, tout en prenant en charge plusieurs protocoles de stockage permettant la consolidation des données. Qumulo facilite ainsi la gestion des données dans les environnements hybrides et permet d’absorber la croissance imprévisible des données non structurées et de faire face aux demandes de données d’un nombre croissant d’applications, à la fois sur le cloud et ailleurs.

Parmi les clients communs de Qumulo et de Fujitsu figurent l’hôpital Imelda en Belgique et Portalliance en France. En ce qui concerne l’hôpital Imelda, il lui est possible de fournir des soins de qualité à des milliers de patients chaque année grâce au solide travail d’équipe et à la formation du personnel, ainsi qu’à l’utilisation des dernières techniques et technologies. L’hôpital offre d’ailleurs la technologie de numérisation et d’imagerie médicale la plus moderne du marché actuel, ce qui génère des quantités importantes de données non structurées. Lorsque les demandes de capacité de stockage de l’hôpital pour son système Agfa Enterprise Imaging sont devenues un problème de performance réseau et de budget, il s’est tourné vers Fujitsu et Qumulo. Il lui fallait également une copie de sauvegarde des données à des fins de reprise après sinistre dans le cloud, ainsi qu’une option le préparant au cloud.

La plateforme de données en mode fichier Qumulo s’adapte rapidement pour prendre en charge des dizaines de milliards de fichiers, et le système de fichiers cloud natif permet le transfert transparent des charges de travail vers le cloud public. Autrement dit, les clients peuvent étendre la puissance de calcul à court terme au-delà de leurs capacités sur site ou hébergées pour gérer les pics de demande, tout en fournissant aux collaborateurs distants un accès instantané aux données. Les entreprises peuvent également exécuter facilement des microservices qui exploitent les données du cloud, via des API permettant un accès au niveau des applications.