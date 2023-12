Quest Software lance Foglight Cloud

décembre 2023 par Marc Jacob

Quest Software annonce le lancement de Foglight Cloud, une nouvelle plateforme de surveillance et d’optimisation gérée, construite sur la suite Foglight pour aider les entreprises à gérer, surveiller et contrôler leurs données et leur infrastructure informatique.

D’ici 2026, 75% des organisations adopteront un modèle de transformation d’entreprise reposant sur le cloud, les dépenses en infrastructures et plateformes cloud devant augmenter le plus rapidement grâce à l’utilisation croissante de l’IA et des données basées sur le cloud. Cependant, sans la bonne stratégie pour maîtriser les coûts, les entreprises peuvent voir le coût total de possession (TCO) de leur base de données et de leurs plateformes d’infrastructure échapper à tout contrôle.

Foglight Cloud exploite la puissance de la suite Foglight existante (notamment Foglight for Databases et Foglight Evolve) pour permettre aux équipes informatiques de réduire la complexité de l’ensemble de leur patrimoine de données dans des environnements cloud et hybrides. Foglight Cloud inclut également de nombreuses fonctionnalités clés des autres solutions Foglight, avec l’avantage supplémentaire de vivre uniquement dans le cloud.

Parmi les autres avantages clés de cette nouvelle plateforme, citons :

• Collecte d’insights pour favoriser les économies liées au cloud : Les capacités prédictives de Foglight Cloud permettent aux entreprises de prévoir activement les coûts futurs et de prendre des mesures pour réduire les dépenses inefficaces en matière de cloud et de données.

• Observabilité pilotée par l’automatisation : Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre des flux de travail automatisés, des notifications personnalisées et des modèles réutilisables pour gérer les alertes sur l’ensemble des bases de données, avec des aperçus de requêtes agrégées pour identifier les cibles les plus prioritaires pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de performance.

• Normalisation de la surveillance des performances : Les aperçus agrégés des requêtes permettent d’identifier les cibles les plus prioritaires pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de performances.

• Analyse affinée pour une résolution plus rapide des événements : Avec Foglight Cloud, les utilisateurs recevront des alertes priorisées lorsque l’activité s’écarte des normes de base, et pourront facilement localiser et résoudre les problèmes liés à l’attente au niveau des relevés.

• Installation facile : Grâce à son approche agnostique des solutions, Foglight Cloud peut être facilement configuré en tant que solution autonome ou intégré en tant que moniteur de base de données au sein de l’infrastructure existante.