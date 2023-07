Qlik nomme Casey George au poste d’Executive Vice President Global Sales

juillet 2023 par Marc Jacob

Qlik® annonce la nomination de Casey George au poste d’Executive Vice President (EVP) Global Sales. Il aura pour responsabilité l’alignement du go-to-market de Qlik sur le marché afin de développer de nouvelles relations clients et d’approfondir les partenariats stratégiques avec les leaders technologiques, intégrateurs systèmes et partenaires revendeurs.

Casey George apporte plus de 20 années d’expérience dans le développement d’entreprises SaaS, ayant fait ses preuves dans la fidélisation des clients et l’accélération de la croissance, dernièrement en tant que CRO (Chief Revenue Officer) chez Talend. Auparavant, il a été SVP (Senior Vice President) et Directeur général de Verint, leader mondial de l’engagement client, et a passé également plus de 20 ans chez IBM à divers postes de direction.

Qlik annonce par ailleurs d’autres nominations en lien avec la direction de ses ventes :

• Gareth Vincent est nommé SVP Sales EMEA de Qlik. Fort d’une expérience approfondie et de sa connaissance de ce marché acquise durant 25 années passées à la tête des ventes EMEA chez Concur puis Talend, il s’attachera à développer les relations clients existantes ainsi que l’adoption des solutions d’analyse de données de Qlik.

• David Zember devient le nouveau SVP Partenariats et Alliances de Qlik. Il apporte plus de 15 années d’expérience dans les ventes, les circuits de distribution et les partenariats, acquises à des postes au sein de leaders technologiques tels que Talend, Verint et Amazon Web Services. David Zember sera responsable de l’engagement avec les partenaires aux différents niveaux de l’écosystème, appliquant une approche globale dans toutes les régions du monde.

• Stephen Foster est promu SVP Comptes Stratégiques de Qlik, avec pour priorité l’établissement de partenariats avec les plus grandes entreprises mondiales clientes de la société en EMEA et Amérique du Nord afin de contribuer à promouvoir l’adoption et le succès de son offre de solutions dans le domaine de l’analyse de données.