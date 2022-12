Proton Drive lance ses applications iOS et Android, le stockage cloud et le partage chiffrés arrivent sur mobile

décembre 2022 par Marc Jacob

Proton Drive annonce le lancement de ses applications iOS et Android, offrant un stockage cloud mobile chiffré aux utilisateurs du monde entier. Les utilisateurs peuvent désormais télécharger, enregistrer et partager leurs fichiers en toute sécurité vers et depuis leur mobile en bénéficiant de la protection du chiffrement de bout en bout - personne, pas même Proton, ne peut accéder à leurs fichiers sans autorisation.

Comme avec les autres services Proton, Proton Drive offre une version gratuite, avec un espace de stockage cloud de 1 Go. Les utilisateurs disposent de 500 Go d’espace de stockage chiffré avec l’abonnement Proton Unlimited au prix de 9,99 €/mois, qui comprend Proton Mail, Proton Calendar et Proton VPN. Les utilisateurs qui ne souhaitent s’abonner qu’à Proton Drive disposent de 200 Go d’espace de stockage au prix de 3,99 €/mois.

Cette annonce fait suite au lancement de Proton Drive en septembre 2022, initialement disponible sur le web. Plus d’un demi-million d’utilisateurs ont participé à la version bêta et les applications mobiles ont été conçues en tenant compte des nombreux commentaires de la communauté. Le lancement de Proton Drive sur mobile s’appuie sur cet élan pour apporter le même niveau de protection sur les téléphones des utilisateurs, proposant ainsi le stockage de fichiers mobile le plus sécurisé et le plus fiable du marché. Alors que les utilisateurs ont toujours dû choisir entre la flexibilité du stockage cloud et la confidentialité du stockage local, Proton Drive leur propose les deux à la fois grâce à son chiffrement de bout en bout.

Proton Drive permet aux utilisateurs de télécharger, stocker et partager des fichiers tels que des documents, des photos et des vidéos. Le chiffrement de bout en bout garantit que seuls l’utilisateur et les personnes avec lesquelles il partage ses fichiers peuvent y accéder. Les dossiers et fichiers peuvent être envoyés à n’importe qui, y compris les utilisateurs ne disposant pas des services Proton, avec des liens de partage qui sont faciles à créer et sécurisés. L’expéditeur peut révoquer l’accès à un fichier ou définir une date d’expiration (en plus d’exiger un mot de passe pour la consultation). Le chiffrement de bout en bout de Proton Drive va encore plus loin et chiffre aussi les métadonnées, comme les noms de fichiers et de dossiers, les dates de création et les vignettes, et garantit par ailleurs que les données sont chiffrées lorsqu’elles sont stockées sur les appareils mobiles, pendant leur transfert et dans le cloud.

En plus d’être audité de manière indépendante en matière de sécurité, Proton Drive a l’avantage supplémentaire d’être protégé par la législation suisse sur la protection de la vie privée. L’entreprise étant basée en Suisse, Proton Drive ne relève pas de la juridiction des États-Unis et de l’UE et n’est pas soumis aux accords de partage de renseignements Five Eyes ou Fourteen Eyes. Par ailleurs, Proton Drive n’utilise que des serveurs, des réseaux et des infrastructures appartenant à Proton, situés en Suisse et en Allemagne ; contrairement à la plupart des autres services de stockage cloud, Proton Drive ne dépend pas de services cloud tiers.

Proton Drive est le plus récent service développé par Proton et fait partie d’un écosystème comprenant Proton Mail, Proton VPN et Proton Calendar. Proton a été créé en 2014 par des scientifiques qui se sont rencontrés au CERN et ont développé Proton Mail, un des plus grands services de messagerie chiffrée au monde. Aujourd’hui, Proton compte plus de 400 employés, plus de 70 millions de comptes utilisateurs et est utilisé dans plus de 180 pays à travers le monde.