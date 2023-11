Proofpoint nomme Sumit Dhawan au poste de CEO

novembre 2023 par Marc Jacob

Dhawan est un leader très respecté et adroit au sein de l’industrie de la technologie, qui a fait ses preuves dans la création d’entreprises leaders sur le marché de la sécurité, du cloud et de l’informatique pour l’utilisateur final. Dans son rôle le plus récent en tant que président de VMware, Dhawan a permis de générer plus de 13 milliards de dollars de chiffre d’affaires et dirigeait les fonctions de mise sur le marché des solutions de l’entreprise, notamment les ventes mondiales, la réussite et l’expérience client, l’écosystème stratégique, les solutions sectorielles, le marketing et les communications. Auparavant, il était président-directeur général d’Instart, une entreprise de cybersécurité qui innove dans les services de sécurité des applications Web. Il a occupé des postes de directeurs et direction générale chez VMware et Citrix, et a contribué à établir à échelle des entreprises devenues leaders de leur catégorie.

Proofpoint a récemment annoncé la conclusion d’un accord définitif en vue de l’acquisition de Tessian, un leader dans l’utilisation de l’IA avancée pour détecter automatiquement les pertes accidentelles de données et les menaces en constante évolution par biais de courrier électronique. La solution de protection des courriels entrants et sortants de Tessian, native du cloud et compatible avec l’API, étendra l’offre primée de Proofpoint pour traiter la forme la plus fréquente de perte de données, notamment les courriels mal acheminés et l’exfiltration des données.