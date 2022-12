Prédictions 2023 par Scality : la sécurité des données dominera l’industrie du stockage, tandis que les trois I - intelligence, innovation et intégration - seront les moteurs de la transformation digitale

décembre 2022 par Scality

Scality annonce ses prévisions pour le stockage des données en 2023, clôturant une année d’attaques par ransomware et de croissance des données non structurées sans précédent qui compliquent le travail des équipes informatiques pour gérer efficacement les ressources informatiques de l’entreprise. Dans le climat actuel de coûts plus élevés et d’incertitude géopolitique, les prévisions de Scality tiennent compte de l’évolution des solutions de stockage de données volumineuses pour relever ces défis. Notamment avec la sécurisation des données qui restera un moteur clé de l’industrie du stockage et une approche systématique prenant en compte le trio suivant - fonctionnalités intelligentes, innovation, et intégration - qui représentent un nouvel espoir pour l’efficacité et l’efficience des centres de données.

Paul Speciale, CMO chez Scality, résume : « Les considérations de sécurité des données ont toujours été une priorité pour nos clients mais, en 2023, les responsables informatiques évalueront chaque solution, y compris le stockage de données, en fonction de sa capacité à protéger les données contre la multiplicité des sources de danger. En 2022, l’industrie du stockage de données a évolué pour adopter les avancées de l’IA/ML, des clouds hybrides et de l’informatique en périphérie qui ont permis une plus grande souveraineté et flexibilité des données. En 2023, le rythme devrait s’accélérer afin que les équipes informatiques obtiennent des fonctionnalités promises depuis longtemps et qui offrent une augmentation significative de l’efficacité. »

Sécurité des données : La sécurité dominera les critères d’achat informatiques, y compris pour le stockage des données.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les défis économiques continueront d’avoir un impact sur les projets de stockage en 2023, à l’exception de ceux qui peuvent montrer un retour sur investissement tangible sur les initiatives de protection contre les rançongiciels. Cela représente une opportunité pour les solutions de stockage de Big Data avec l’intelligence nécessaire pour combler les lacunes actuelles en matière de sécurité à plusieurs niveaux, de détection et d’immutabilité des données pour la protection contre les rançongiciels et la récupération rapide des activités. De plus, les solutions qui peuvent fournir des capacités de détection d’anomalies basées sur l’IA pour détecter les attaques de rançongiciels deviendront plus courantes dans un avenir proche.

Intelligence : La recherche non structurée devient intelligente avec des capacités multi cloud et des ensembles de fonctionnalités riches.

Les clients ont besoin de méthodes de recherche de données intelligentes pour optimiser l’analyse des données et l’exploration des milliards d’objets de données non structurées qu’ils ont agrégés dans des solutions de stockage objet. En 2022, les fournisseurs de cloud comme Amazon et autres ont fait un pas dans la bonne direction en introduisant une myriade d’outils et de services de recherche. Il manque encore la "brique intelligence" pour pouvoir fournir rapidement et au bon moment pour une prise de décision rapide. Mais il reste un besoin non satisfait en matière d’intelligence qui permet au très important moment de révélation d’arriver beaucoup plus vite.

Nous prévoyons qu’en 2023, les capacités de recherche et d’interrogation des solutions de stockage de données non structurées arriveront à maturité et que les fournisseurs les intégreront aux méthodes d’accès standard, tout en garantissant une sécurité et un audit de classe entreprise. Cela s’avérera doublement avantageux en simplifiant le développement d’applications et en permettant aux ressources de stockage objet de servir de solution unique pour le stockage et l’intégration de données non structurées.

Les attaques malveillantes sur la chaîne d’approvisionnement des logiciels ralentiront l’adoption de l’open source.

Les attaques de logiciels malveillants et de rançongiciels ont explosé à tel point que les intrusions se produisent désormais toutes les dizaines de minutes à travers le monde, coûtant aux entreprises des millions de dollars par incident et consommant des cycles informatiques incalculables. Nous avons déjà été témoins d’une sécurité compromise dans les solutions logicielles commerciales, comme on l’a vu lors de récentes attaques très médiatisées. Les dépendances aux logiciels open source deviendront un vecteur de menace croissant, obligeant les entreprises à évaluer et à vérifier plus attentivement ces technologies avant de les utiliser à grande échelle.

Innovation : Alors que les craintes de récession se profilent, l’innovation en matière de stockage "vert" prendra de plus en plus d’importance.

Nous assistons à la convergence d’une sensibilisation accrue au changement climatique et d’un ralentissement économique prolongé. Ces forces inciteront les entreprises à recentrer leurs budgets informatiques sur des solutions capables de générer des économies et un retour sur investissement des coûts opérationnels grâce à une consommation d’énergie réduite.

L’industrie du stockage de données a déjà concentré son attention sur ce domaine, comme en témoigne la Green Storage Initiative de la Storage Networking Industry Association (SNIA) qui vise à établir des normes pour une consommation d’énergie réduite des systèmes de stockage de données à grande échelle. Les offres des fournisseurs émergeront avec des innovations qui réduisent la consommation d’énergie grâce à une utilisation intelligente des ressources et à l’usage des dernières plates-formes à faible consommation d’énergie et à haute densité de stockage. Cela permettra de réaliser des économies mesurables en termes de consommation d’énergie et de refroidissement afin de réduire l’impact environnemental du stockage.

Intégration : Une intégration plus étroite des services cloud gérés et du stockage objets verra le jour.

Les fournisseurs d’applications publieront leurs propres API de stockage étendu pour améliorer la surveillance, la création de rapports, l’accélération des performances et le placement optimal des données. Cela sera adopté par les principales solutions de stockage objets pour fournir des solutions et un retour sur investissement encore plus convaincants aux entreprises et aux clients de taille moyenne dans le domaine de la protection des données (protection contre les rançongiciels et sauvegarde), l’analyse du Big Data et l’IA/ML.

De plus, étant donné que les clients apprécient les services de stockage de type cloud mais affichent une préférence pour leur utilisation dans leur propre infrastructure de centre de données, nous verrons se multiplier les partenariats entre les fournisseurs de stockage objet et les grands équipementiers ou les fournisseurs de services gérés (MSP) pour fournir des services entièrement intégrés de stockage S3 à la demande dans le cloud privé.