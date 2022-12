Pourquoi une solution de gestion et de sécurité est essentielle pour les employés en télétravail

décembre 2022 par Jamf

La crise sanitaire de la Covid-19 a profondément transformé les méthodes de travail et le “distanciel” s’est installé dans le quotidien de millions de travailleurs. Les employeurs, entreprises et fabricants d’appareils électroniques l’ont très bien compris et ont ainsi adapté leur fonctionnement.

Le travail à domicile s’est certes démocratisé, mais le phénomène tendait déjà à prendre de l’ampleur dès le début des années 2010. Selon Gallup, le pourcentage de télétravailleurs américains occasionnels est passé de 39 % à 43 % entre 2012 et 2016. En 2020, 42 % des Américains travaillaient à temps plein depuis leur domicile, selon un article publié par Stanford en juin dernier.

Les attaques informatiques : une problématique de taille

Cette vertigineuse hausse du télétravail s’est accompagnée d’une augmentation de failles et d’attaques informatiques, menaçant ainsi la sécurité des travailleurs et des entreprises. Un enjeu de taille apparaît désormais : les entreprises doivent être en constante mutation afin de s’adapter immédiatement pour assurer un espace de travail sécurisé et efficace.

Matthieu Castel, responsable de l’équipe d’ingénierie avant-vente chez Jamf, souligne qu’« il faut communiquer de la meilleure manière afin de sensibiliser et de faire en sorte que l’utilisateur soit conscient qu’il est l’acteur de sa propre sécurité. »

Sachant que le risque zéro n’existe pas, Matthieu Castel indique : « Il existe trois risques principaux. l’ingénierie Sociale, comme le phishing, par lequel la personne malveillante va avoir accès à vos informations et peut remonter vers des informations importantes. Notons également l’attaque de type Man In The Middle, exploitée le plus souvent lorsqu’un individu se connecte à un réseau public (café, restaurant, aéroport…). Faisant aveuglément confiance à celui-ci, il peut se retrouver attaqué et ses données interceptées. Pour finir, le mouvement latéral illustre le fait que le pirate peut prendre le contrôle d’un appareil et, par le biais de celui-ci, accéder au réseau de l’entreprise. il peut même, dans certains cas, se faire passer pour un utilisateur tout puissant au sein de l’entreprise. »

Comment garantir la sécurité aux utilisateurs ?

Pour les organisations utilisant la technologie Apple, Jamf a développé une solution de gestion et de sécurité qui aide les entreprises, les hôpitaux, les écoles et les organismes publics, à connecter, gérer et protéger les appareils, les applications et les ressources – sans jamais avoir à toucher l’appareil.

Cette solution est un soutien de taille pour ces entreprises qui peuvent facilement connecter, gérer et protéger l’ensemble de leur parc de Mac, iPad, iPhone et Apple TV, où que les employés se trouvent.

Jamf facilite également la vie des employés et leur assure une meilleure productivité. Le déploiement sans contact permet aux télétravailleurs d’automatiser leurs configurations sans aucune intervention de l’IT. Il permet également une gestion idéale des accès et des identités en fournissant aux utilisateurs des applications essentielles pour leur activité en se basant uniquement sur les données d’identification Cloud d’un employé. Les employés peuvent donc utiliser un seul nom d’utilisateur et un seul mot de passe pour accéder à leurs appareils et applications en toute sécurité.

Pour renforcer la sécurité, il existe des solutions intelligentes : « Jamf garantit la sécurité de ses utilisateurs, et c’est pourquoi nous nous efforçons de toujours proposer le meilleur service. Nous pouvons par exemple forcer l’authentification multifacteur, permettant de réduire le risque d’attaques, ou utiliser Microsoft 365 et/ou Azure Active Directory de Microsoft, dont nous sommes partenaires depuis 2017. Plus récemment nous avons développé Mi:RIAM, notre moteur d’intelligence artificielle capable de détecter de nombreux risques, tels que le phishing » précise Matthieu Castel.

De même, l’utilisateur bénéficie d’un accès instantané aux ressources nécessaires à la bonne réalisation de son travail. Ce dernier n’a désormais plus à s’occuper de la gestion de ses appareils, des données de l’inventaire ou de la gestion de ses applications. L’ordinateur le fait à sa place. Jamf détecte et corrige les menaces de sécurité en envoyant des messages d’alerte en temps réel sur tous les appareils du réseau.

Matthieu Castel ajoute : « Jamf Protect permet une réponse directe et le blocage immédiat des virus « banals ». Par exemple, Jamf Protect peut immédiatement bloquer un Mac dès qu’il présente un comportement suspect. C’est un mécanisme hyper personnalisable et unique sur le marché qui associe la gestion de l’appareil et la remédiation automatisé grâce à l’intégration entre Jamf Protect et Jamf Pro. »

Avec Jamf, le télétravailleur dispose de tous les outils nécessaires pour se familiariser avec son nouveau lieu de travail. Il lui est désormais possible d’effectuer toutes les tâches de bureau depuis chez lui. L’administrateur du réseau peut connecter en toute sécurité les travailleurs distants aux ressources dont ils ont besoin, automatiser chaque aspect de la gestion des appareils et des applications, et protéger à distance les appareils, les données et les collaborateurs.

Jamf permet à toutes les entreprises, hôpitaux, établissements scolaires ou administrations de sécuriser les utilisateurs de leurs réseaux. Matthieu Castel l’illustre ainsi « La fonctionnalité Safe Internet de Jamf, pensée pour protéger les élèves, permet le filtrage des menaces Internet et mobiles, ainsi que des contenus inappropriés. 400 millions de requêtes sont traitées par jour en moyenne ! ». Même les environnements sensibles comme les établissements scolaires sont sécurisés avec la fonctionnalité Jamf School et Jamf Safe Internet.

Une nouveauté chez JAMF : ZECOPS

Lors de la dernière conférence de ses utilisateurs, Jamf a annoncé le rachat de la société leader en détection et réponse sur mobile : ZecOps.

Matthieu Castel nous explique que « ce rachat se traduit par l’idée que les menaces sur mobile sont de plus en plus sophistiquées, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter. ZecOps permet de réduire la durée des enquêtes et des analyses, les faisant passer de semaines à minutes. »

Jamf simplifie le travail en aidant les entreprises à gérer et sécuriser l’expérience Apple tant appréciée par les utilisateurs finaux. Jamf est la seule société au monde à proposer une solution complète de gestion et de sécurité pour un environnement Apple-first. Une solution sécurisée pour les entreprises, simple pour les utilisateurs et qui protège la vie privée.

« En règle générale, en installant Jamf, les utilisateurs font le choix d’allier gestion et sécurité pour leurs appareils. » conclut Matthieu Castel.