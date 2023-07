Perle Systems lance le support natif des conteneurs OCI dans les routeurs cellulaires IRG

juillet 2023 par Marc Jacob

Le support des conteneurs OCI de Perle est inclus dans l’achat d’un routeur IRG. Les utilisateurs peuvent accéder pleinement à cette fonctionnalité sans acheter de licence ni souscrire à un plan de service annuel basé sur le cloud. Les utilisateurs obtiendront une connexion réseau plus fiable en traitant les données localement afin de garantir une communication à faible latence entre les appareils IoT. La diminution du trafic WAN soulagera également d’autres ressources informatiques, tout en respectant les directives de sécurité de l’entreprise et en réduisant le coût global de possession.

Grâce au respect de la norme établie par Docker, les conteneurs OCI de Perle permettent aux développeurs de conditionner et de distribuer des applications plus efficacement. Ces conteneurs sont légers et nécessitent un minimum de ressources, ce qui les rend idéaux pour les produits logiciels intégrés tels que les routeurs IRG. Les applications personnalisées déployées peuvent exécuter des tâches et des actions intelligentes sans entraver la fonctionnalité principale du routeur. Cela permet une intégration complète entre le routeur IRG et la solution globale.

L’approche standard ouverte de Perle permet aux utilisateurs d’exploiter les réseaux cellulaires et l’informatique de périphérie pour créer des solutions complètes qui améliorent les performances, l’évolutivité, la sécurité et la résilience des applications, tout en simplifiant l’administration du réseau et en réduisant la complexité opérationnelle. Les routeurs IRG de Perle peuvent exécuter plusieurs conteneurs OCI simultanément et prennent en charge les registres de conteneurs publics et privés tels que Docker Hub, Amazon ECR, Opencontainers, GitHub, BuildKit, Podman et Buildah.