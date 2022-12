Palo Alto Networks et Nomios unissent leurs...

décembre 2022 par Marc Jacob

Palo Alto Networks et Nomios dévoilent une offre de sécurité et solution intégrée de bout en bout qui protègent les entreprises, leur réseau, leurs applications, leurs services Cloud, leurs appareils connectés et utilisateurs contre les menaces cyber connues et inconnues.

Intitulée eSASE, l’offre de Nomios propulsée par Prisma SASE vise à aider les entreprises à gérer leur transition vers le cloud en toute sécurité, à renforcer leur posture de sécurité et à simplifier leurs opérations de sécurité. Une approche intégrée qui permet de lier cette offre SASE managée au Service SOC proposé par Nomios. L’organisation pourra alors unifier et simplifier ses projets globaux de transition vers le SASE, Nomios assurant à la fois un service d’exploitation de la solution Palo Alto Networks et de gestion de la sécurité (Modern SOC).

eSASE de Nomios et son service de SOC managé assurent une sécurité de bout en bout, sur mesure, offrant une visibilité complète sur les actifs numériques à surveiller et à protéger (données, cloud, utilisateurs, applications, réseaux). Elle modernise considérablement l’approche de sécurité des organisations et simplifie le quotidien de leurs équipes de sécurité. Extend car nous incluons une offre SOC en plus des solutions SASE, Evolution pour la transformation que représente un passage au Cloud, Efficient pour une solution sans compromis, Easy pour la simplicité d’avoir un seul interlocuteur.

Cette offre s’appuie sur Prisma SASE, la solution SASE la plus complète du marché qui est une plateforme unifiée qui consolide les meilleures fonctionnalités de sécurité (la sécurité réseau, ZTNA, Cloud SWG, CASB, FWaaS et SD-WAN, la gestion autonome de l’expérience utilisateur) en un seul service cloud intégré, réduisant la complexité du réseau et de la sécurité tout en augmentant l’agilité organisationnelle.

Complétée par le savoir-faire Nomios :

• La possibilité de choisir entre une offre co-managée et une offre entièrement managée par Nomios

• Une configuration de la sécurité zero-trust, basée sur les profils utilisateurs et les contenus applicatifs

• Des outils avancés de troubleshooting et de suivi des performances de vos utilisateurs et vos applications

• Des changements assurés par des experts en Maintien en Conditions Opérationnels et des configurations validées régulièrement par des outils de conformité.

• Une supervision adaptée à vos enjeux pour une meilleure pro-activité et une plus grande disponibilité applicative.

• Une approche moderne de la gestion des menaces qui permet aux entreprises de se concentrer sur leurs métiers et priorités.