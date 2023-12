Oracle Cloud Infrastructure désigné leader dans l’édition 2023 du Magic Quadrant™ de Gartner® pour les services stratégiques de plateforme cloud

décembre 2023 par Marc Jacob

Gartner définit les services stratégiques de plateforme cloud comme des offres de cloud public standardisées et automatisées intégrant des services d’infrastructure (par exemple, informatique/calcul, réseau et stockage), des services de plateforme (par exemple, services managés d’applications et de données) et des services de transformation (programmes/ressources qui aident les clients à adopter des modèles de fourniture de services IT orientés cloud). Un exemplaire gratuit du rapport de Gartner® est disponible ici.

Oracle fournit des services IaaS, PaaS et SaaS. Les clients peuvent donc choisir comment et où ils souhaitent exécuter leurs applications, y compris dans les clouds ou dans un système distribué. Cette flexibilité permet aux entreprises de respecter plus facilement la souveraineté des données et d’autres exigences réglementaires. Les entreprises de toutes tailles utilisent les services cloud différenciés d’OCI. Les entreprises qui ont récemment migré vers OCI parce qu’elles pouvaient choisir où et comment exécuter leurs services cloud sont répertoriées ici.

Bénéficier du cloud suivant le modèle correspondant aux besoins des clients

Récemment, OCI a introduit sur le marché plusieurs offres puissantes de cloud distribué, notamment Oracle Database@Azure, Oracle EU Sovereign Cloud et MySQL HeatWave Lakehouse on AWS. En outre, l’adoption accrue d’Oracle Alloy, une plateforme d’infrastructure cloud primée, a vu des clients tels que TEAM IM et Nomura Research Institute, Ltd. (NRI) innover à la vitesse des hyperscalers.

Le modèle de cloud distribué d’OCI offre aux clients plus de 100 services cloud OCI avec une tarification uniforme et une localisation qui répondent à leurs besoins, offrant ainsi plus de flexibilité que les autres clouds publics. Cela permet à OCI de répondre aux exigences des clients, même pour ceux dont les secteurs sont hautement réglementés. OCI propose actuellement 46 régions de cloud public dans 23 pays, dont deux régions EU Sovereign Cloud (« cloud souverain de l’UE »), pour répondre aux exigences de résidence des données et de souveraineté des données dans cette zone géographique. Oracle exploite également des clouds distincts appelés « Government Clouds » pour les administrations publiques des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie, ainsi que des régions cloud isolées (« Isolated Cloud ») à des fins de sécurité nationale pour les États-Unis. En outre, les clients peuvent également exécuter les services cloud OCI dans leurs propres data centers, tandis que les partenaires peuvent personnaliser leurs propres services cloud et les commercialiser sous leur propre marque à l’aide d’Oracle Alloy.

L’exécution de workloads sur OCI et Microsoft Azure accélère la migration vers le cloud

La disponibilité d’Oracle Database@Azure est prévue dans la région Est des États-Unis à partir de décembre 2023. Elle permettra aux clients d’avoir un accès direct aux services de base de données Oracle exécutés sur OCI et déployés dans les data centers Microsoft Azure. Le nouveau service offrira tous les avantages d’Oracle Database sur OCI en matière de performance, d’évolutivité et de disponibilité des workloads, combinés à la sécurité, à la flexibilité et aux meilleurs services de Microsoft Azure. Microsoft est le seul autre hyperscaler à proposer OCI Database Services pour simplifier la migration cloud, le déploiement multicloud et la gestion.

L’IA intégrée aux applications cloud sur une infrastructure d’IA de pointe avec des fonctionnalités d’IA générative axées sur l’entreprise

OCI fournit une infrastructure robuste pour l’entraînement et l’hébergement de modèles à grande échelle. Grâce à son partenariat avec NVIDIA, OCI peut fournir à ses clients des superclusters, qui sont alimentés par les processeurs graphiques les plus récents connectés avec un réseau Ethernet convergé à très faible latence RDMA (RoCE). En outre, OCI fournit aux clients des modèles d’IA générative hautement performants qui tirent parti des grands modèles de langage de pointe de Cohere et sont améliorés grâce aux connaissances sectorielles et aux données uniques d’Oracle. Oracle a intégré ces services d’IA générative dans ses applications cloud, ses applications sectorielles et son portefeuille de bases de données, afin que les clients puissent tirer parti des dernières innovations dans le cadre des processus métier existants. Enfin, OCI AI Services, y compris le service OCI Generative AI récemment introduit, fournit un ensemble de services avec des modèles de machine learning prédéfinis qui permettent aux développeurs d’appliquer plus facilement l’IA aux applications et aux opérations.

Les services de plateforme cloud OCI sont mis à l’honneur de façon constante par le secteur. Oracle Cloud Infrastructure a ainsi été désigné leader dans l’édition 2023 du Magic Quadrant™ de Gartner® pour les infrastructures hybrides distribuées.