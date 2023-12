Olivier Luxereau est nommé au poste de Directeur Commercial de la filiale Suisse d’I-TRACING

décembre 2023 par Marc Jacob

I-TRACING continue son développement en Suisse et dans la zone DACH (Suisse, Allemagne, Autriche). Dans cette perspective, Olivier Luxereau est nommé au poste de Directeur Commercial afin de promouvoir les expertises Cybersécurité et Cloud Automation de la filiale sur le territoire.

Née de l’alliance d’I-TRACING et d’Apalia, acteur franco-suisse du Cloud, I-TRACING Switzerland accompagne les entreprises locales dans leur transition sécurisée vers le Cloud, notamment sur des sujets d’infrastructures, d’automatisation « as code » et de containerisation des applications. La filiale, via la marque Apalia, compte parmi ses clients plusieurs grands noms nationaux comme Salomon et les Transports Publics Genevois.

“I-TRACING Switzerland est une étape importante dans notre développement à l’international. Avec le renforcement de ses compétences, la filiale a pour ambition de développer son activité en Suisse et son leadership sur l’ensemble de la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). En plus d’étendre le périmètre de ses activités, I-TRACING Switzerland prévoit une croissance similaire à sa maison mère de 30% par an.”, précise Théodore-Michel VRANGOS, Président d’I-TRACING.

Un Directeur Commercial pour développer les activités d’I-TRACING Switzerland

Pour atteindre ses objectifs ambitieux, I-TRACING Switzerland entend renforcer ses effectifs et atteindre à terme 30 ingénieurs. Pierre Vacherand, General Manager d’I-TRACING Switzerland, a aussi fait appel aux compétences terrains d’Olivier Luxereau qu’il a nommé Directeur Commercial.

Spécialiste du secteur de la sécurité ICT , Olivier Luxereau, a débuté sa carrière chez Atos France pendant 12 ans où il a occupé les postes de Project Leader et de Program Manager dans le secteur de l’aéronautique et de la défense. Il poursuit ensuite sa carrière au Canada, puis en Belgique et au Luxembourg où il intervient en particulier sur la mise en place de systèmes de sécurité pour des acteurs de la banque et assurance.

A partir de 2004, Olivier s’installe en Suisse pour accompagner les entreprises et les grandes organisations locales, dans la mise en œuvre de leurs systèmes de management de la sécurité de l’information. L’actuel Directeur Commercial d’I-TRACING Switzerland a connu de grands groupes de l’IT comme NetExpert - Answer SA chez qui il occupa le poste de responsable cybersécurité pendant 6 ans, puis WIRD ces dernières années. Aujourd’hui chez I-TRACING Switzerland, Olivier Luxereau partage son ambition et les prochains challenges qu’il souhaite relever :