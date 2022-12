Norton Labs dévoile ses prédictions en matière de cybersécurité pour 2023

décembre 2022 par Norton Labs

Norton publie ses principales tendances cyber à surveiller en 2023. La période économique incertaine aura un impact significatif sur le cybermonde l’année prochaine. Les experts Norton estiment que les pressions associées à l’incertitude économique et à l’augmentation des coûts créeront un espace cyber encore plus sensible pour les internautes : les cyberattaquants continueront de profiter de la vulnérabilité des consommateurs et les inciteront à communiquer leurs informations personnelles.

« Les cyber escrocs continueront à s’attaquer aux personnes les plus vulnérables dans un contexte de pressions économiques croissantes », déclare Kevin Roundy, chercheur et directeur technique chez Norton. « Les cybercriminels ne cesseront d’exploiter les opportunités saisonnières. Les consommateurs sont actuellement confrontés à une tempête de hausse des prix, dans une période d’achats de fin d’année relativement intense. Alors que les consommateurs s’attendent à des remises et promotions importantes, les fraudes et escroqueries seront toujours plus complexes à détecter. Cette année, l’inflation et d’autres facteurs macroéconomiques défavorables, risquent de rendre les consommateurs particulièrement désireux de dégoter le service/produit au meilleur prix. Une situation sensible, qui les expose à des risques cyber démesurés. Il est donc impératif de prendre des mesures de sécurité numérique dès aujourd’hui, afin de commencer 2023 en toute sérénité sur le volet numérique ».

Les principales prédictions de Norton Labs pour 2023 :

1. Les hackers s’attaqueront principalement aux consommateurs les plus vulnérables. Nous prévoyons une forte augmentation des escroqueries financières, telles que des escroqueries d’assistance simulant des programmes d’aide gouvernementale pour voler des informations personnelles identifiables (PII) ; des fraudes à l’achat via le développement de faux sites e-commerce avec des produits à prix très bas ; ou encore des escroqueries « romantiques » réclamant de l’argent ou des cartes-cadeaux à des consommateurs vulnérables sur le plan émotionnel.

2. Les entreprises à effectif réduit seront plus exposées aux vulnérabilités. Dans ce contexte, les entreprises connaîtront probablement un bond des violations de données et des attaques par ransomware.

3. Les progrès de l’IA faciliteront les tentatives de fraude. Alors que l’IA devient de plus en plus accessible et simple à utiliser, les cyber escrocs continueront de manier l’IA dans leurs usages. À mesure que les modèles d’IA linguistique et vidéo progressent, les hackers pourront imiter des personnes réelles en temps réel avec des deepfakes pour inciter les gens à donner leurs informations financières et personnelles.

4. L’identité sera mise à l’épreuve. Les hackers trouvent de nouvelles alternatives pour tester les limites des technologies standard d’authentification multifactorielle. Les entreprises qui continueront à utiliser des pratiques faibles d’authentification à deux facteurs (2FA) s’exposent – ainsi que leurs clients – à de graves violations de données, qui peuvent entraîner des fuites massives d’informations sensible.

Alors que le nombre de cybercrimes pourrait exploser en 2023, Norton arme les consommateurs de bonnes pratiques et de connaissances pour protéger son identité en ligne :

• Rester sceptique 🤔 Les cybercriminels se font régulièrement passer pour des entreprises, des organisations ou des personnalités populaires dans un réseau. Il nécessaire de garder en tête de ne jamais cliquer directement sur des liens sans creuser davantage et vérifier l’identité du destinataire.

• Gérer ses mots de passe 🔐 Il est impératif de s’assurer que ses mots de passes sont uniques et d’éviter de les utiliser le même sur différents comptes. Nous suggérons de recommander une couche de sécurité supplémentaire, en s’appuyant sur un gestionnaire de mots de passe tel.

• Utilisez des facteurs « inattaquables » pour l’AMF 🛡 Les facteurs inattaquables, tels que les données biométriques, les contrôles de sécurité au niveau des appareils, les clés de sécurité matérielles et les clés de sécurité cryptographiques, sont pratiquement impossibles à intercepter par les cybercriminels, ce qui rend les pratiques d’AMF et de 2FA plus sûres.