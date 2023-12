Nominations Inetum : Albin Jacquemont et Nathalie Pousin nommés respectivement Directeur Financier et Directrice Générale d’Inetum Technologies

décembre 2023 par Marc Jacob

Une création de valeur accélérée au cœur d’une organisation dynamique et multiculturelle

Albin est un expert-comptable associé qualifié, diplômé de Sciences Po et titulaire d’un MBA de l’INSEAD Business School. Il a été récompensé en tant que "Meilleur directeur financier de l’industrie IT et Logiciels" en 2018 par Décideurs Magazine. Il a débuté sa carrière chez Arthur Andersen. Après avoir occupé divers postes chez Suez et Carrefour, il a été directeur financier de Darty, Altran Technologies et, en 2020, de Saur. Albin s’engage activement envers les générations futures en donnant des conférences à Science Po. Son expertise en création de valeur, de restructuration et transformation, ainsi que son expérience dans des organisations dynamiques et multiculturelles, font de lui un atout majeur pour le développement du groupe Inetum.

Un engagement vers l’excellence opérationnelle pour soutenir une croissance organique forte

Nathalie Pousin a pour mission d’accélérer la croissance organique du Groupe et de mettre en œuvre sa transformation dans toutes ses activités afin de fournir une réponse optimale aux besoins des clients, tout en visant l’excellence opérationnelle, l’efficacité, la flexibilité et l’adoption de nouvelles technologies. Nathalie Pousin est diplômée de l’ICN Business School et de l’Université de Berkeley. Elle a débuté sa carrière chez Cooper & Lybrand, puis a rejoint Lafarge et Atos, occupant divers postes de direction en 17 ans. En 2018, elle intègre Bureau Veritas en tant que CFO France, Afrique, GSIT et prend la tête de la ligne de service globale Commodities en 2021.