Neues platzsparendes Rack mit Antistress-Kabelführung von Rosenberger OSI

Mai 2023 von Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) präsentiert mit dem Patch Location Rack COMFORT einen Neuzugang im Rechenzentrums-Portfolio. Mit dem Patch Location Rack COMFORT hat Rosenberger OSI ein für die Anwendung zugeschnittenes, sehr kompaktes Verkabelungsrack entwickelt, welches im Rechenzentrum mittels Rückseite an Wänden installiert werden kann. Es ist somit nicht nur in der limitierten Tiefe, sondern auch in der Zugänglichkeit platzsparend, einfach zu bedienen und ausschließlich von vorne zugänglich. Ziel der Neuentwicklung war, möglichst platzsparende Objekte im Rechenzentrum zu installieren, die Verkabelung weitestgehend aus den Standard-Serverschränken zu entfernen und gleichzeitig ein komfortables und einfaches Handling zu gewährleisten.