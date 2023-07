Netskope dévoile son nouveau programme dédié aux fournisseurs de services managés

juillet 2023 par Marc Jacob

Selon le cabinet d’analyse Canalys, la demande croissante en services de cybersécurité managés représente l’une des principales opportunités de croissance pour les écosystèmes de partenaires. Ce marché devrait en effet atteindre 70 milliards de dollars en 2023 en raison de l’augmentation du niveau des cybermenaces et de la pénurie de compétences. Le besoin croissant d’experts en cybersécurité est un défi de plus en plus vif, qui accélère la demande et les opportunités liées aux services managés. Avec son nouveau programme dédié aux MSP, Netskope permet donc à ses partenaires de capitaliser sur cette tendance et de satisfaire des préférences d’approvisionnement en constante évolution.

Leader sur le marché, la plateforme SASE de Netskope englobe la sécurité du cloud, des données et du réseau. Ses partenaires peuvent proposer ces services à leurs clients séparément ou intégralement dans le cadre d’une offre de services managés.

Le programme MSP de Netskope se distingue par un nouveau modèle métier accessible en tant que service et inclut la mise à disposition d’outils et de ressources qui accompagneront les partenaires dans le développement et la fourniture d’offres Netskope SASE managées :

● Licences et packages pour les partenaires — tarification flexible et simplifiée ; nouvelles offres couvrant l’ensemble du portefeuille de produits Netskope ; et nouveau programme de protection des contrats pour enregistrer les opportunités saisies par les MSP ;

● Certification et support technique — deux pistes de formation technique des partenaires sont dédiées à la mise en œuvre et à l’assistance ; ils incluent l’introduction de cinq nouveaux modules de formation, l’accès à un portail d’assistance mondial dédié, et un nouveau processus d’assistance pour les partenaires MSP.

● Portail partenaire dédié — exclusivement accessible aux partenaires MSP de Netskope, le nouveau portail consacré aux prestataires de services managés propose des outils, des formations, un service d’assistance et l’accès à l’enregistrement des opportunités MSP.