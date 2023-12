N-able, Inc. améliore N-central

décembre 2023 par Marc Jacob

N-able, Inc. présente les améliorations apportées à N-central, sa plateforme RMM, conçue pour la gestion unifiée des environnements informatiques modernes. Les MSP et services informatiques en interne peuvent désormais s’affranchir des outils traditionnels de supervision et de gestion à distance afin de tout gérer, protéger, sauvegarder et automatiser de manière centralisée, en améliorant l’expérience numérique des utilisateurs sur chaque appareil.

Parmi les principales nouveautés, on retrouve des fonctionnalités avancées de gestion pour les appareils iOS et macOS, des capacités renforcées pour l’analyse et le reporting, une meilleure intégration des solutions de sécurité et de sauvegarde, ainsi qu’une IA générative pour l’automatisation de scripts permettant aux professionnels de l’informatique et à leurs clients de bénéficier d’une rentabilité et d’une efficacité accrues.

Nouvelles fonctionnalités dans N-central :

Automatisation et déploiement à grande échelle avec le Gestionnaire d’appareils Apple

Le Gestionnaire d’appareils Apple vous permet de gérer vos appareils iOS et macOS très simplement, au même titre que vos appareils Windows et Linux. Les utilisateurs accèdent, depuis un tableau de bord unique, aux fonctionnalités suivantes :

• Agent macOS amélioré : gestion flexible des appareils macOS et iOS (y compris des correctifs tiers), déploiement et configuration de profils, programmation de tâches et exécution de commandes à distance.

– Nouveau Gestionnaire d’appareils Apple : possibilité d’ajouter de nouveaux appareils automatiquement avec l’inscription automatique zero touch pour Apple Business Manager.

– Gestion et déploiement des achats d’applications dans l’App Store vers les Mac, iPhone, iPad et Apple TV.

– Fonctionnalité Endpoint Detection and Response (EDR) entièrement intégrée, optimisée par SentinelOne, et sauvegarde centrée sur le Cloud optimisée par Cove Data Protection.

IA générative pour l’automatisation des scripts

N-central participe à l’automatisation des tâches et tire désormais parti de l’IA générative.

– Automatisation de la création de scripts à partir d’invites.

– Utilisation d’un compte ChatGPT privé existant pour garantir la confidentialité des données.

– Amélioration significative de l’efficacité des utilisateurs grâce à des outils s’appuyant sur le machine learning pour automatiser des tâches rébarbatives.

Analyses et reporting dans le Cloud

Grâce à PowerBI, les utilisateurs disposent de tableaux de bord et de rapports informatifs permettant aux entreprises d’améliorer leurs performances par l’analyse de données. Les utilisateurs peuvent désormais :

– accéder à des tableaux de bord préconfigurés pour obtenir des statistiques rapidement, notamment des données sur les appareils, des données de sauvegarde, ainsi que des informations sur les correctifs ;

– créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés en quelques minutes, avec la possibilité de les exporter rapidement sous différents formats ;

– accéder à une interface utilisateur dynamique pour une analyse détaillée ;

– repérer les tendances et opportunités de service.

Optimisation de la sécurité et des sauvegardes

Nous proposons une meilleure intégration de N-able EDR et de Cove pour pouvoir prendre en charge le cadre de sécurité multicouche N-central. Les utilisateurs pourront ainsi :

- être opérationnels rapidement avec un EDR pour éviter les attaques par ransomware en protégeant les points de terminaison contre différentes attaques, le tout, en temps réel et tout au long du cycle de vie des menaces ; (les utilisateurs disposant d’un EDR uniformisé pourront ajouter une protection plus avancée contre les menaces grâce à Managed EDR, lequel complète l’EDR avec des services dédiés de sécurité gérée) ;

 tirer parti des fonctionnalités de Cove, notamment l’image de secours pour Microsoft Azure, de l’optimisation de la sauvegarde OneDrive et de l’amélioration de la sauvegarde SQL afin de réduire les temps de traitement (de plusieurs heures à quelques minutes).

On retrouvera notamment une actualisation de l’API avec des API basées sur REST pour proposer des fonctionnalités supplémentaires (p. ex., l’API pour l’exécution de scripts qui nous a souvent été demandée) et un renforcement des capacités Cloud, lesquelles permettront de simplifier la gestion du Cloud Microsoft.