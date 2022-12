Mineurs sur le web : vers plus d’encadrement

décembre 2022 par Ola Mothy, juriste et experte RGPD de Data Legal Drive

" L’implication de la CNIL par l’Arcom dans la signature d’une charte pour engager les opérateurs de plateformes en ligne dans la protection des mineurs s’inscrit parfaitement dans le cadre de la protection spécifique des mineurs qu’entend assurer le RGPD. Les mineurs sont en effet souvent présents en ligne et ceci peut être à l’origine de risques élevés. Or, ces utilisateurs ne sont pas toujours conscients des modalités de traitement de leurs données, des droits dont ils disposent, ou encore des risques pouvant être produits. Impliquer les opérateurs des plateformes en ligne dans leur protection ne peut ainsi qu’être encouragé. Les plateformes signataires, dont Youtube, Facebook, Instagram, Dailymotion, etc, doivent dès lors contribuer à limiter ces risques en mettant en place un certain nombre d’actions. En plus de la collaboration avec les associations de protection de l’enfance et les associations familiales, ceci implique notamment de faciliter la mise en œuvre du droit à l’effacement en mettant en place des interfaces dédiées, d’adapter l’information transmise, de limiter les sollicitations commerciales qui sont adressées aux mineurs, et de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre de maitriser leurs données. "