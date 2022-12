Micro Focus présente HCMX FinOps Express

décembre 2022 par Marc Jacob

HCMX FinOps Express aide les organisations à :

• Visualiser les dépenses sur tous les clouds – Les organisations bénéficient d’une vue complète et unifiée de leurs dépenses sur les clouds AWS, Azure et Google Cloud, y compris la rétrospective, le mapping des dépenses selon les projets, les unités commerciales et les centres de coûts.

• Identifier les inefficacités – Les équipes peuvent repérer les ressources inactives, surdimensionnées ou sur-provisionnées grâce à des rapports qui aident à identifier les pics de dépenses et les inefficacités.

• Établir un budget – En tirant parti du module intégré de budgétisation qui fournit une couche supplémentaire de responsabilité financière entre les équipes d’ingénierie et les autres équipes.

• Économiser avec les recommandations assistées par l’IA – L’IA génère automatiquement des recommandations pour la planification des réservations qui peuvent aider à réduire les tarifs du cloud et à économiser jusqu’à 72 %.

• Mettre en place des barrières de sécurité en libre-service – Éviter de manière proactive les surprises coûteuses en regroupant les offres des principaux fournisseurs de cloud dans un catalogue unique et en excluant les options onéreuses ou non conformes lors de la mise en place de limites de dépenses.

HCMX FinOps Express fait partie de HCMX, qui comprend également des fonctionnalités de conception et de provisionnement multicloud, de conformité basée sur des politiques et d’orchestration de services cloud hybrides tout au long du cycle de vie. Alors que les migrations vers le cloud et la transformation numérique continuent d’entraîner des changements stratégiques pour l’entreprise, Micro Focus HCMX FinOps Express est l’un des moyens par lesquels l’éditeur aide ses clients à prendre en charge des migrations rentables, à optimiser les dépenses liées au cloud et à réduire le coût total de possession pour l’informatique.