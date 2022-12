Micro Focus nommé leader dans l’innovation et les solutions AWS lors des Global AWS Partner Awards 2022

décembre 2022 par Marc Jacob



Décernés lors du gala des partenaires se tenant pendant l’événement AWS RE:Invent 2022, les prix « Regional & Global AWS Partner Awards » récompensent les partenaires AWS dont les modèles commerciaux ont privilégié la spécialisation, l’innovation et la coopération durant l’année écoulée. Ces prix reconnaissent les partenaires dont les modèles continuent d’évoluer et de prospérer sur AWS grâce à leur collaboration avec les clients. Micro Focus a reçu le titre de « Partenaire ISV de l’année – EMEA ».



Pour la première fois, les AWS Partner Awards ont inclus un processus d’auto-nomination dans un certain nombre de catégories de prix et de domaines de spécialisation récompensés au niveau régional et mondial. Tous les partenaires AWS ont été invités à participer et à proposer une nomination.



Le réseau de partenaires AWS (APN) est un programme mondial dont l’objectif est d’aider les partenaires à développer des solutions ou des activités fondées sur AWS fructueuses en leur fournissant une assistance commerciale, technique et marketing et un support « go-to-market ». APN se compose d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et d’intégrateurs de systèmes (SIS) du monde entier. Le nombre de partenaires AWS connaît une hausse significative depuis ces 12 derniers mois.



Un panel d’experts d’AWS a désigné les gagnants en suivant des critères stricts. Le prix ISV récompense les principaux partenaires dans ce domaine qui ont tiré parti des services et des programmes de partenariat d’AWS pour développer et étendre leurs offres logicielles.