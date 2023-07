Memority nomme Alexis de Calan au poste de directeur des ventes et du marketing

juillet 2023 par Marc Jacob

Memority, la plateforme SaaS spécialiste de la gestion des identités, des habilitations, de l’authentification et du contrôle des accès aux services numériques annonce la nomination d’Alexis de Calan au poste de Directeur commercial et marketing. Il rapporte directement à Gilles Castéran, CEO et co-fondateur de Memority.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Alexis de Calan est chargé d’accélérer la dynamique commerciale de Memority. Sa mission consiste à assurer la création d’un canal de distribution et d’un réseau de partenaires permettant le déploiement de la plateforme Memority. Il soutient également le développement de la notoriété de la société à travers des actions marketing et l’organisation de leur présence aux événements liés à la cybersécurité en France. En parallèle, il définit et met en œuvre un plan d’actions commerciales auprès des acteurs privés et publics français.

Fort de ses 16 années d’expérience dans le secteur de l’informatique professionnelle dont 15 ans à occuper des fonctions commerciales, Alexis de Calan apporte à Memority un solide socle de compétences dans le domaine des ventes, du marketing et du management. Il possède une connaissance approfondie de l’écosystème de la cybersécurité en France et des enjeux auxquels répond Memority.

Avant de rejoindre Memority, Alexis de Calan était chargé de la direction commerciale cybersécurité de Capgemini en France. Il a également passé 5 ans chez Accenture en tant que responsable des activités cybersécurité pour les clients télécommunications, médias et aérospatial pour la France et le Benelux. Auparavant, il a occupé des postes d’account management dans l’IT et la cybersécurité, notamment chez Atos et Wavestone.

Alexis de Calan, 39 ans, est diplômé de la Grande École INSA Lyon en ingénierie des télécommunications et titulaire d’un master spécialisé en stratégie de l’ESSEC.