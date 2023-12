Mandiant commente la cyberattaque massive qui a paralysé le premier opérateur mobile ukrainien

décembre 2023 par Marc Jacob

« Mandiant a pris note de la déclaration de responsabilité de KillNet. Nous considérons cette revendication avec scepticisme. Les opérations précédentes de KillNet n’ont pas démontré de capacités leur permettant de mener une opération de ce niveau. En outre, cette revendication ne correspond pas à ce schéma et a été publiée quelques heures après l’opération, sans aucune « preuve », ce qui soulève la possibilité qu’il s’agisse simplement d’une revendication opportuniste, plutôt que d’une revendication légitime. » - Dan Black, analyste principal, Mandiant Intelligence - Google Cloud

« Des acteurs russes comme Sandworm ont sondé les télécommunications et d’autres infrastructures critiques en Ukraine avant même le début de l’invasion. Le secteur est souvent ciblé par des acteurs du cyberespionnage qui cherchent à recueillir discrètement des renseignements, mais les attaques peuvent avoir de graves conséquences militaires ainsi que des impacts psychologiques sur la population. Cet incident nous rappelle que ce secteur est assiégé partout, y compris aux États-Unis. Les efforts déployés par les acteurs chinois pour compromettre les télécommunications américaines et d’autres infrastructures critiques visent probablement les mêmes objectifs : une perturbation soudaine et importante. » - John Hultquist, analyste en chef, Mandiant Intelligence - Google Cloud