Mailinblack étoffe sa Cyber Academy

décembre 2023 par Marc Jacob

Cyber Academy propose une réponse concrète aux menaces cyber grandissantes qui touchent les entreprises, collectivités et établissements de santé. Disponible sur ordinateur et mobile, cette plateforme propose des contenus ludiques et interactifs permettant de renforcer les compétences en cybersécurité des collaborateurs.

La vingtaine de nouveaux chapitres viennent enrichir la plateforme de formation et s’ajouter aux 17 chapitres déjà disponibles sur les thématiques suivantes : gestion des mots de passe, authentification, sécurité du poste de travail, gestion des données, etc.

Cette vingtaine de nouveaux chapitres est répartie dans cinq nouveaux modules distincts :

1. Internet des Objets (IoT) : les attaques liées à l’IoT ont explosé de 300% au cours des deux dernières années (Check Point Research). Ce module forme à la sécurisation des dispositifs connectés ;

2. Sécurité mobile : avec plus de 6,8 milliards de smartphones utilisés dans le monde, les attaquants ont de nombreuses opportunités d’exploiter leurs vulnérabilités et de cibler les utilisateurs peu méfiants (bitdefender). Ce module forme à la protection de ces points d’accès, trop souvent négligés ;

3. Sécurité des réseaux sociaux : les réseaux sociaux rassemblent plus de 4,88 milliards d’utilisateurs. Ces plateformes riches en informations personnelles en font des cibles privilégiées des hackers pour des campagnes de phishing ultra ciblées (WeAreSocial). Ce module forme à la sécurisation des espaces digitaux et à l’adoption des bonnes pratiques en ligne ;

4. Gestion des incidents de cybersécurité : le coût moyen d’une violation de données en France est de 3,75 millions d’euros (IBM). Ce module forme à réagir rapidement et efficacement pour minimiser les conséquences financières et réputationnelles d’une violation de données ;

5. Réglementations et normes cyber : le non-respect du RGPD peut entraîner des amendes pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires. Ce module permet de prévenir les sanctions financières importantes en fournissant les connaissances nécessaires tout en contribuant à la protection des données personnelles du collaborateur.