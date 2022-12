Leto lève 1,2 millions d’euros pour automatiser le sujet RGPD en entreprise

décembre 2022 par Marc Jacob

Fondée par Benjamin Lan Sun Luk et Edouard Schlumberger en 2021 et commercialisée depuis janvier 2022, Leto a été créée dans l’objectif d’aider chaque organisation à mieux respecter les données personnelles de chaque citoyen européen.

En rendant ce sujet du RGPD collaboratif, et automatisé, la startup souhaite résoudre définitivement cette problématique de mise en conformité pesante pour les entreprises. Cette levée permettra notamment à la legaltech de développer sa technologie en intégrant des briques d’intelligence artificielle.

Grâce à sa solution, Leto ambitionne de devenir l’outil indispensable à quelconque organisation souhaitant optimiser la gestion des process liés à cette obligation juridique chronophage. En seulement 9 mois d’existence, la startup a déjà su convaincre et satisfaire une quinzaine de clients.

"Le marché de la conformité pour les PME est là. Édouard et Benjamin disposent de toute l’expérience nécessaire pour s’en saisir avec notamment un produit qui répond parfaitement aux besoins spécifiques de ce marché.” - Alexis Robert, Partner chez Kima Ventures

“La mise en œuvre de la démarche RGPD nécessite une approche pragmatique pour en gérer la complexité, maîtriser les coûts et générer de la valeur pour les entreprises, leurs clients et leurs employés. L’approche de la solution d’Edouard et Benjamin est le juste milieu entre un gain de temps opérationnel grâce à l’automatisation et la flexibilité pour le DPO d’apporter une très forte valeur ajoutée au quotidien” - Bernard Kirsch, Head of Data Privacy chez L’Oréal

“Le marché des solutions de Data Privacy est poussé par une réglementation toujours plus exigeante, et ce d’autant plus dans un contexte de non compatibilité des règlements entre les Etats-Unis et l’Europe. Edouard et Benjamin ont su mettre en oeuvre l’excellente exécution pour aider efficacement les entreprises à adresser ces enjeux légaux et opérationnels dans leur quotidien” - Julien Boubel, Investisseur en Cyber-security & Automation

Lancée en 2021 par Benjamin Lan Sun Luk et Edouard Schlumberger, Leto est le spécialiste de l’automatisation des tâches liées à la conformité RGPD. Via une solution SAAS la startup permet aux entreprises de maintenir leur conformité au RGPD à travers le temps, de manière simple, claire, et efficiente. Accompagné par 50 Partners et incubé chez TechUP de BNP Paribas, Leto fait partie du Future 40 de 2022, les 40 startups les plus prometteuses de Station F.