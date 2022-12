Les prévisions 2023 de Splunk présentent une vision unifiée de la résilience opérationnelle

décembre 2022 par Splunk

Splunk publie trois rapports de prévisions pour 2023 soulignant la manière dont la convergence des tendances et des technologies va redessiner la capacité de résilience opérationnelle au cours de l’année à venir. Les rapports identifient des tendances dans trois domaines clés : les tendances pour les leaders et les technologies émergentes, la sécurité des données et l’IT et l’observabilité.

« À l’heure où les entreprises sont non seulement confrontées à une forte incertitude économique mais naviguent également dans un environnement technologique complexe, la résilience doit être placée au cœur de leur stratégie en 2023. Elle est fondamentale pour agir sur la sécurité des données et la capacité de l’entreprise à servir ses clients. Les entreprises doivent donc choisir les investissements les plus judicieux afin d’obtenir des résultats tangibles » déclare Laurent Martini, Vice-Président Europe du Sud de Splunk.

Les prévisions 2023 mettent en lumière les liens entre technologies, présentes et futures, et le paysage économique actuel :

Rapport sur les leaders et les technologies émergentes

• La résilience est le nouvel axe de valeur. Les grandes entreprises renforcent leur leadership dans ce domaine et articulent autour d’elle la convergence des données et des outils. Les entreprises font un effort continu pour moderniser et simplifier leur outillage, réduire les coûts et augmenter la visibilité de leur environnement. Les organisations se tournant vers un ensemble commun d’outils et de données et cherchant à faire converger les données de sécurité et d’observabilité vont atteindre une résilience plus holistique.

• L’incertitude économique tue l’envie d’expérimentation et la prise de risque. Les fournisseurs et les visionnaires devront se démarquer par la valeur. Dans cet environnement économique, les organisations doivent être plus agiles, avec un financement plus progressif et une attention particulière aux résultats. En 2023, les organisations peuvent s’attendre à ce que l’accent soit mis sur l’expérience numérique et les améliorations directes pour servir les clients.

Rapport sur la sécurité des données

• Les acteurs du ransomware passent directement à l’extorsion, en sautant l’étape du cryptage. Les ransomwares sont tellement lucratifs que les criminels vont continuer à diversifier leurs activités. Ils choisiront d’éviter de verrouiller les systèmes et se concentreront sur l’infiltration de données sensibles relatives à la propriété intellectuelle ou aux clients, ce qui pourrait amener les entreprises à payer discrètement les demandes de rançon.

• Les attaques de désinformation en entreprise vont devenir un problème très sérieux. La désinformation en entreprise évolue au-delà des arnaques aux cartes-cadeaux dont sont victimes certains PDG, vers de nouvelles formes de risques numériques. En 2023, les prises de contrôle de comptes de réseaux sociaux des entreprises, les deepfakes de PDG et la manipulation du marché des meme stocks seront susceptibles de semer la confusion sur les marchés publics et privés.

Rapport sur l’IT et l’observabilité

• L’observabilité sera le nouveau visage de la transformation numérique et de l’expérience numérique. L’observabilité est désormais une composante centrale et essentielle pour mener la transformation numérique des entreprises. La complexité d’une transformation plus vaste et plus rapide représente un défi pour la plupart des organisations. D’où l’importance croissante des outils permettant de gérer cette complexité.

• Si l’observabilité est maintenant la norme, l’automatisation sera le prochain différenciateur. Entre la complexité croissante des systèmes et l’énorme pénurie de talents technologiques, les organisations n’auront pas d’autre choix que de se tourner vers l’automatisation, ne serait-ce que pour tenir le rythme. Rendre l’automatisation plus intelligente est le prochain grand pas en avant et comprendra une série de tâches allant des alertes et des réponses aux interruptions de système et aux cyberattaques, en passant par l’intégration efficace de nouveaux talents.