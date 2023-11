Les nouvelles FlexFusion XGL élargissent la gamme d’armoire ITE de Panduit

novembre 2023 par Marc Jacob

Panduit élargit sa gamme d’armoires FlexFusion avec l’introduction de la série XGL. Ces nouvelles armoires sont prévues pour les équipements de réseau et de serveur et offrent une capacité pour gérer une forte densité de câbles dans les centres de données, les entreprises ou les déploiements en colocalisation. Grâce à des portes verrouillables, les utilisateurs peuvent loger en toute sécurité des équipements LT montés en rack 19", offrant ainsi de nombreuses options de gestion des câbles dans une armoire à haute efficacité thermique adaptée aux allées chaudes/allées froides ou au déploiement de confinement thermique.

Les principaux bénéfices de l’armoire FlexFusion XGL :

• Rentable : préconfigurée avec des portes perforées à 80 %, des panneaux latéraux, des roulettes et 1 jeu de support de montage PDU.

• Simple à commander : 16 références dédiées.

• Délai de déploiement plus rapide : fabriquée en Europe pour une livraison plus rapide.

• Stabilité : charge statique de 3500 LBS (1,6 tonnes ?)

• Diminue l’obstruction des allées : Ouverture de la porte à 170 degrés

Fabriquées en acier soudé, les armoires sont disponibles en configurations fixes de 600 mm et 800 mm de largeur, 1070mm et 1200 mm de profondeur et 42RU et 48RU de hauteur, ce qui augmente la facilité d’utilisation de la famille FlexFusion et permet aux clients de bénéficier d’une solution précise. La porte avant à charnière unique et les portes arrières à charnière en deux parties offrent une perforation ouverte à 80 % qui maximise le flux d’air de refroidissement vers l’ITE, tout en maintenant la solidité et la rigidité. Les portes avec un angle d’ouverture de 170 degrés minimisent l’obstruction des allées. Les panneaux latéraux divisés horizontalement facilitent l’interconnexion des équipements dans les combinaisons d’armoires côte à côte, tandis que les points d’entrée des câbles à brosse en haut de l’armoire réduisent massivement les fuites d’air.

Ces armoires avec des rails d’équipement à écrou cage entièrement réglables à l’avant et à l’arrière sont disponibles en noir ou en blanc et ont un délai de livraison plus court que les armoires FlexFusion XG de Panduit. Elles conservent une évolutivité maximale pour les futures modifications du réseau, lieu d’installation, accès, extensions (MAC - Move Access Change). Avec une capacité de poids statique massive de près de 1,6 tonne et une charge roulante de 454 kg, les armoires FlexFusion XGL offrent les meilleures capacités de leur catégorie en tant que plateforme pour des équipements plus lourds et à haute densité.

Les armoires FlexFusion XGL offrent les éléments essentiels pour améliorer le déploiement, tels que les pieds de mise à niveau, les roulettes, les supports d’accrochage et les supports de montage au sol, ainsi que la liaison intégrale sans l’utilisation de fils de mise à la terre pour fournir un réseau sûr et fiable tout en réduisant les coûts d’installation.

Le système d’armoires FlexFusion de Panduit est conforme aux normes EIA-310-E, TIA/EIA-942 et UL2416.