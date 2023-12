Les dirigeants français soulignent la nécessité d’une approche Cloud hybride pour révéler la puissance de l’IA générative

décembre 2023 par Juliette Macret, Vice-Présidente IBM Cloud EMEA

En 2023, les organisations françaises ont été confrontées à un niveau de pression sans précédent pour se transformer numériquement avec l’essor de l’IA générative ainsi que des impératifs tels que le développement durable, la productivité du travail et la sécurité. Le "Cloud Transformation Report" (Rapport sur la transformation du Cloud), une nouvelle enquête mondiale de l’IBM Institute for Business Value (IBV), a révélé que de nombreuses entreprises de premier plan partagent une base commune en matière de transformation numérique - une stratégie Cloud hybride claire[1]. Ces entreprises citent plusieurs avantages clés à l’utilisation d’une approche Cloud hybride pour alimenter la transformation de l’entreprise, notamment la modernisation, l’agilité, la sécurité, le développement durable et la capacité à révéler la puissance de l’IA générative.

Voici un aperçu des principaux facteurs qui ont eu un impact sur la transformation du Cloud au cours de l’année écoulée et de ce qu’ils signifient pour les entreprises dans leur parcours de modernisation du Cloud :

Considérations relatives à l’adoption de l’IA générative

Cette année, l’IA générative a capté l’attention des dirigeants - mais elle a également soulevé des questions, notamment celle de savoir quelle est la bonne base pour accélérer et amplifier son impact ? Pour de nombreuses organisations, la réponse réside dans une approche Cloud hybride. La nouvelle étude a révélé que 61 % des entreprises qui ont adopté le Cloud hybride en France ont déjà établi des politiques formelles à l’échelle de l’organisation pour orienter leur approche en matière d’IA générative.

L’essor de l’IA générative s’accompagne d’un afflux de données. Bien que cela puisse alimenter de formidables innovations commerciales, cela nécessite également des considérations stratégiques. Lors de l’exécution d’une stratégie d’IA, les entreprises doivent tenir compte de leur capacité de calcul actuelle, de l’endroit où résident les données - dans le Cloud, sur site, à la périphérie (at the edge) - de la manière dont les données sont accessibles, des contrôles de sécurité nécessaires et de la manière d’utiliser efficacement les investissements technologiques existants. En plus de contribuer à l’amélioration de la fiabilité et des performances, une approche Cloud hybride peut permettre une plus grande agilité grâce à la capacité de connecter les environnements Cloud et sur site, éliminant ainsi les obstacles à la flexibilité des flux de travail de l’IA.

Répondre aux préoccupations en matière de sécurité et de conformité

En ce qui concerne l’IA générative, les entreprises sont également préoccupées par l’exposition potentielle de données sensibles. 45 % des responsables Cloud en France ont cité les préoccupations relatives à la cybersécurité ou à la confidentialité des données et des informations comme le principal obstacle à la mise en œuvre de l’IA générative.

Surmonter les défis en matière de compétences

Le rapport fait également état d’obstacles persistants à une adoption plus généralisée du Cloud, dont aucun n’est peut-être aussi important que le manque de compétences. 52 % des décideurs français déclarent que les compétences en matière de Cloud restent un défi considérable et 69% des organisations ont créé de nouveaux postes pour répondre au besoin de compétences en matière de Cloud.

Mettre les initiatives de développement durable à l’honneur

Récemment, le développement durable a été lié à des objectifs commerciaux plus larges et est devenu une priorité plus importante en matière d’investissements technologiques pour les organisations dans tous les secteurs. Cependant, le développement de l’IA générative s’accompagne d’une augmentation du traitement des données nécessaires aux applications d’IA, ce qui peut présenter de nouveaux défis pour les organisations qui cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Avec les bons outils en place, le Cloud peut aider les entreprises à suivre, gérer et rendre compte des objectifs de développement durable, y compris pour les partenaires et les tiers. En fait, les résultats de l’étude ont établi que 39 % des décideurs français confirment qu’ils utilisent déjà le Cloud pour aider à déployer, suivre et gérer les objectifs de développement durable en interne.

Regarder vers l’avenir

Alors que de plus en plus d’entreprises se lancent dans l’aventure de l’IA, il deviendra essentiel pour elles de s’assurer qu’elles disposent de l’infrastructure et des talents appropriés pour soutenir ces initiatives. Les organisations qui adoptent une structure de données agile et sécurisée avec une architecture Cloud hybride seront probablement les vainqueures de demain - armées d’une base solide à partir de laquelle elles pourront être compétitives dans le paysage de demain axé sur l’IA.

Données mondiales concernant les différents secteurs d’activité

Pour les industries hautement réglementées qui sont chargées de protéger les données critiques, les enjeux sont considérables. Pour éviter les angles morts, une stratégie de sécurité holistique qui offre une visibilité sur l’ensemble d’une infrastructure de Cloud hybride est vitale pour atténuer les risques.

Au niveau mondial, les résultats indiquent que les industries hautement réglementées évaluent de plus en plus les risques, tels que la sécurité, lorsqu’elles envisagent la technologie. Ces organisations sont moins susceptibles d’avoir une approche formelle de l’IA que d’autres secteurs, mais elles progressent. Jusqu’à présent, 57 % des banques et des organisations des marchés financiers, 54 % des assureurs et 54 % des institutions des sciences de la vie/pharmaceutiques ont adopté une approche formelle de la technologie.

En outre, au sein des différents secteurs d’activité, la pénurie de compétences est encore plus importante : au niveau mondial, 79 % des industries hautement réglementées telles que la banque et les marchés financiers, 81 % des industries du transport et du voyage et 79 % des industries chimiques et pétrolières ont créé de nouveaux postes pour répondre au besoin de compétences en matière de Cloud.