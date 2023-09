Les compétences complémentaires de Jiliti et Digital Realty se conjuguent pour gérer le patrimoine informatique de Sucres & Denrées

septembre 2023 par Marc Jacob

Jiliti annonce sa collaboration tripartite réussie avec Sucres et Denrées et Digital Realty. Cette coopération témoigne de la confiance mutuelle et de l’efficacité d’un partenariat solide, basé sur une relation de proximité et un accompagnement fiable. En travaillant ensemble, ces trois acteurs ont réussi la maintenance, le déménagement, l’hébergement et la gestion des systèmes legacy.

Sucres et Denrées, dit Sucden, est une entreprise familiale française de négoce international de matières premières agricoles, dont le sucre, le cacao, le café, l’éthanol, et les céréales… Créée en 1952 par Maurice Varsano, la société demeure dirigée par la famille Varsano et emploie près de 5 000 collaborateurs répartis dans 25 pays sur 4 continents avec un siège social à Paris. Acteur majeur du négoce mondial de matières premières agricoles, le groupe a réalisé un CA d’environ 10 Milliards de dollars en 2022.

En 2018 lorsque Laurent Christophe, chargé des infrastructures informatiques et de la cybersécurité, arrive dans le groupe Sucden, il cherche à industrialiser les processus de maintenance matérielle, standardiser et normaliser le remplacement de pièces pour garantir la continuité de service, et ce à grande échelle pour les principales filiales, dont le pilotage des infrastructures est assuré depuis le siège en France. Cela couvre les équipements critiques et de production, les serveurs réseaux et le stockage.

Satisfait des prestations de Jiliti qu’il avait eues dans une autre activité professionnelle, il se tourne naturellement vers Jiliti en 2018 pour l’accompagner dans la gestion des infrastructures sous sa responsabilité.

Problème sur un système hérité

En pleine période de Covid, se fait face à une situation critique nécessitant le remplacement de certains équipements sur un site de sauvegarde éloigné des flux de transports de marchandises. Cette opération, nécessitant des matériels et compétences spécifiques, s’est révélée complexe avec une mobilisation en un temps restreint requis en application du plan de reprise d’activité.

Dès le début de l’opération, Jiliti est intégré au dispositif de soutien pour contribuer à poser un diagnostic rapide, faciliter l’approvisionnement en pièces et procéder aux opérations de maintenance et de remise en état nécessaire.

« Les experts de Jiliti ont su poser le bon diagnostic et assurer la pérennité du plan de reprise dans le site de sauvegarde » ajoute Laurent Christophe.

A la suite de cette opération, Sucden a revu son plan de reprise d’activité. L’entreprise a alors décidé de réorganiser sa stratégie de sauvegarde et de relocaliser ses équipements pour faciliter leur gestion. Jiliti est ainsi intégré dès la phase de transition puis celle de pérennisation de la solution.

Les bénéfices d’une nouvelle collaboration avec Digital Realty

Après une remise en état des équipements de Sucden au sein de ses locaux, Jiliti a sollicité l’accompagnement de son partenaire de longue date, Digital Realty, leader mondial des datacenters, pour les héberger au sein d’un site mutualisé.

Cette colocation permet à Sucden de trouver une solution adaptée, à un prix de marché, permettant des interventions rapides des équipes techniques et améliorant son bilan carbone. La mise en œuvre du nouveau projet a été réalisée dans un délai court de moins de 3 mois.

“Nous bénéficions aujourd’hui d’une continuité de service, obtenue par la redondance des architectures et des équipements” précise Laurent Christophe.

Soucieux de l’environnement, le Groupe Sucden avait à cœur de trouver des prestataires engagés dans ce domaine.

Digital Realty, premier opérateur de datacenters certifié conforme aux normes de construction durable, accompagne le développement de l’économie numérique mondiale tout en minimisant l’impact de ses datacenters sur l’environnement.

Depuis sa création, Jiliti est le partenaire green des DSI notamment dans une gestion des infrastructures IT assurant des économies d’énergie, une gestion optimale du cycle de vie des équipements IT et un recyclage en phase avec les normes en vigueur.

“Avec Jiliti nous entretenons une relation de confiance pérenne dans le temps, leur accompagnement est sérieux et efficace, et ils ont toujours accepté de nous venir en aide dans les situations les plus critiques. Dans le futur, nous prévoyons de relocaliser l’ensemble de nos équipements du site de sauvegarde et pensons naturellement à Jiliti pour nous accompagner dans cette mission.” commente Laurent Christophe, chargé des infrastructures IT et de la cybersécurité chez Sucres & Données.

“Le partenariat que nous avons construit permet à Sucden de bénéficier de datacenters hautement sécurisés et efficients, associés aux services d’accompagnement de bout en bout fournis par Jiliti.” ajoute Isabelle Prioux, Channel & Alliances Manager chez Digital Realty

“Nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans la durée et de relever le défi quelle que soit la problématique rencontrée. Notre objectif est d’offrir le meilleur service afin que nos clients puissent se concentrer sur leur métier” précise Nadia Koutni, ingénieure commerciale chez Jiliti.