Les Instantanés du CESIN

L’enquête hebdomadaire comprend une question unique, ouverte 24 heures, dont les résultats sont publiés aux membres du CESIN. Les questions sont diverses. Elles portent sur l’actualité, les stratégies de défense, les politiques cyber, les processus, outils, méthodes, innovation, solutions techniques... Les questions sont proposées par des membres ou les administrateurs du Club. Elles sont validées par le Conseil d’Administration avant d’être soumises aux votes. Sans aucun effet marketing, ni influence de la part du marché, les réponses sont riches d’information et constituent une évaluation fiable de la situation des entreprises membres à date.

Le CESIN analyse les réponses aux questions posées en 2023

Parmi les thèmes abordés de 27 questions posées lors des sondages cette année : ChatGPT, TikTok, la veille en cybersécurité, la sauvegarde des données dans le cloud, les systèmes industriels, les agences de notations cyber, etc.

Archives - Synthèse de 2021 et 2022 - Parmi les thèmes de préoccupations abordés (non exhaustifs) : le risque de la supply chain logicielle et celui de fuite d’outils offensifs, les attaques de Credential Stuffing, l’usage des réseaux sociaux, les tentatives de latéralisation de l’attaquant, repartir après un ransomware, la cyberassurance, le projet de Loi Cyber Resilience Act de la commission européenne, le principe d’indemnisation des rançons, ...

A propos du CESIN

Le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) est une association loi 1901, créée en juillet 2012, avec des objectifs de professionnalisation, de promotion et de partage autour de la cybersécurité.

Lieu d’échange, de partage de connaissances et d’expériences, le CESIN permet la coopération entre experts de la sécurité de l’information et du numérique et entre ces experts et les pouvoirs publics. Il participe à des démarches nationales et est force de proposition sur des textes réglementaires, guides et autres référentiels.

Le CESIN compte parmi ses membres plusieurs organismes et institutions, comme l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), Gendarmerie Nationale, Commandement Cyber Gendarmerie, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Gimelec, Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information (BEFTI), Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC), Préfecture de Police, Police Judiciaire, Cybermalveillance.gouv.fr, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur.

Le CESIN compte plus de 900 membres issus de tous secteurs d’activité, industries, Ministères et entreprises, dont CAC40 et SBF120.

