Le marché de la conformité IT des systèmes de téléphonie : un enjeu crucial pour les entreprises soumises à une régulation

décembre 2023 par Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology

Les systèmes de communications (téléphonie, email, chat…) sont un pilier fondamental des activités commerciales contemporaines. Ils facilitent les communications internes et externes au sein des entreprises, améliorant la relation clients et la productivité. Cependant, la conformité IT de ces systèmes est devenue un défi majeur en raison des évolutions technologiques rapides et des exigences de conformité croissantes.

Les multiples défis de la conformité IT

La conformité IT dans le domaine des communications comporte de nombreux aspects. La sécurité de données sensibles, la gestion des enregistrements des appels/échanges multi-canaux, la garantie de la disponibilité des systèmes informatiques et de leur confidentialité sont autant de défis cruciaux. Les entreprises doivent relever ces défis pour éviter des conséquences graves, telles que des sanctions légales, des atteintes à la réputation et des risques en matière de protection des données.

L’impact des réglementations en constante évolution

Les systèmes de téléphonie sont de plus en plus interconnectés avec les infrastructures IT, les soumettant ainsi à des réglementations en constante évolution. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe impose des exigences strictes concernant la collecte, le stockage et le traitement des données d’appels. De plus, des lois sectorielles telles que HIPAA dans le secteur de la santé ou MIFID2/Dodd-Frank, ainsi que la réglementation DORA à venir pour le secteur financier ajoutent une complexité supplémentaire à la conformité IT.

La nécessité d’investir dans la conformité IT

Pour répondre à ces pressions réglementaires croissantes, les entreprises doivent investir dans des solutions technologiques avancées pour garantir la conformité de leurs systèmes de téléphonie & collaboration. Cependant, il ne s’agit pas seulement de respecter les réglementations. C’est aussi une opportunité de renforcer la sécurité des communications, de prévenir les menaces potentielles et de renforcer la confiance des clients.

La conformité IT des systèmes de téléphonie est un défi complexe mais essentiel pour les entreprises d’aujourd’hui. En négligeant cette dimension cruciale, elles s’exposent à des risques importants. Il est temps pour les entreprises de reconnaître l’importance de la conformité IT des systèmes de téléphonie et d’investir dans des solutions innovantes pour garantir leur conformité aux réglementations en vigueur. Cette conformité ne devrait pas être perçue comme une contrainte, mais comme un atout stratégique pour renforcer la sécurité, la confiance et la réussite globale de l’entreprise.