Le gouvernement indien accorde à Zoom des licences unifiées pour l’ensemble du pays

mai 2023 par Marc Jacob

Aujourd’hui, les systèmes téléphoniques traditionnels ne suffisent plus. Partout, les entreprises cherchent à migrer vers l’informatique dématérialisée pour simplifier leurs opérations, gagner en fiabilité, en flexibilité et réduire leurs coûts. Les entreprises indiennes ne font pas exception. Grâce à Zoom Phone, elles peuvent mettre en place des environnements de travail hybrides, favoriser une plus grande collaboration entre les employés et améliorer l’expérience client.

Zoom Phone a été développé sur l’architecture cloud-native de Zoom afin d’être optimisé pour les réunions, la téléphonie et le chat via une plateforme unique et intuitive. La solution intègre des numéros de téléphone et des forfaits d’appels dans 47 pays et territoires. Zoom Phone permet également de maintenir la continuité des activités et d’améliorer la productivité grâce à des fonctionnalités telles que le routage intelligent des appels, le standard automatique, le serveur vocal interactif, la file d’attente, les enregistrements et les transcriptions, une application de bureau/mobile optimisée et des intégrations avec les applications CRM.

"Les multinationales indiennes, qui doivent produire plus avec moins, se tournent de plus en plus vers les plateformes de collaboration, y compris les communications vidéo, afin de rationaliser les flux de travail et d’impliquer les employés, les partenaires et les clients. Le lancement de Zoom Phone offrira un avantage concurrentiel aux fournisseurs de solutions de collaboration en ciblant les entreprises indiennes", a déclaré Nikhil Batra, directeur de recherche en télécommunications chez IDC. "Les solutions de collaboration ont été désignées par les entreprises indiennes comme leur principale priorité d’investissement TIC jusqu’en 2023 et Zoom Phone, ainsi que le portefeuille de collaboration plus large de Zoom, pourrait aider les organisations à accélérer ce mouvement pour soutenir et autonomiser des employés de plus en plus mobiles et connectés."