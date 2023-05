Le fonds CapMan investit dans les Data Centers Serverius

mai 2023 par Marc Jacob

Accélérer sa croissance grâce à une alliance stratégique avec CapMan

Serverius représente le premier investissement de CapMan Infra dans une plate-forme de centre de données offrant une connectivité à l’échelle européenne. L’objectif de Serverius est de se développer dans les pays nordiques en utilisant la connaissance du marché local de CapMan.Serverius a été fondée en 2008 par Gijs van Gemert et emploie 30 personnes. L’entreprise possède aujourd’hui trois centres de données opérationnels aux Pays-Bas avec une capacité totale d’environ 8 MW et une expertise interne avancée en matière d’infrastructure informatique technique. La société propose également des services d’infrastructure informatique tels que l’un des plus grands réseaux IP néerlandais et l’interconnectivité du troisième plus grand point d’échange Internet néerlandais "SpeedIX".

Un investissement qui vise à connecter toute l’Europe du Nord

Cet investissement s’inscrit dans la volonté de CapMan de construire une plate-forme de centre de données dans toute l’Europe du Nord, offrant une connectivité à l’échelle européenne. Grâce à la présence de CapMan sur le marché local, Serverius cherche à se développer dans les pays nordiques. L’entreprise souhaite se concentrer sur l’optimisation de la consommation énergétique, l’augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables et l’établissement de normes d’exploitation élevées pour ses opérations et sa chaîne de valeur.

CapMan est l’un des principaux experts nordiques en actifs privés. Depuis plus de 30 ans, cet acteur majeur du capital-investissement crée de la valeur dans les entreprises non-cotées, l’infrastructure et l’immobilier.

L’objectif de CapMan est de proposer aux investisseurs des rendements attractifs et des solutions innovantes. L’entreprise est fière de ses engagements dans le développement durable et soutient les projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. CapMan propose également des solutions de gestion de patrimoine. CapMan compte aujourd’hui 200 professionnels à Helsinki, Stockholm, Copenhague, Oslo, Londres et Luxembourg. L’entreprise est cotée au Nasdaq Helsinki depuis 2001.