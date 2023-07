Le Groupe SFEIR devient partenaire sécurité de Google Cloud

juillet 2023 par Marc Jacob

Partenaire de longue date de Google Cloud, le Groupe SFEIR a prouvé l’étendue de ses compétences sur les sujets de la modernisation des systèmes d’information ainsi que sur les technologies cloud. Grâce à cette reconnaissance, il étend aujourd’hui son partenariat avec Google Cloud à ses solutions de sécurité.

Les solutions de sécurité de Google Cloud permettent d’accompagner les clients sur le Zero Trust avec Beyond Corp, l’analyse des fichiers et la détection des malwares avec VirusTotal et la sécurisation de leurs instances Cloud et de leurs systèmes d’information avec Chronicle.

Déjà déployée chez plusieurs clients de SFEIR, cette solution devrait pouvoir passer à l’échelle au sein de leurs environnements IT avec l’annonce du partenariat. "Jusqu’ici nous assurions la sécurité by design et le maintien de la posture de sécurité des plateformes de nos clients. Désormais nous allons pouvoir leur faire bénéficier d’un niveau supplémentaire de sécurisation, en intégrant nativement le SIEM et le SOAR dès la conception de leurs plateformes" ajoute Martin Régent.

À la pointe de la technologie, Google Cloud a introduit un nouveau modèle de plateforme de sécurité, s’appuyant sur SecPaLM, un LLM (Large Language Model) dédié à la sécurité et destiné à être utilisé très pratiquement en intégrant à la fois la visibilité sur les événements et indicateurs de sécurité, les malwares et autres menaces. Cette approche technologique entre en cohérence avec le positionnement fort de SFEIR sur l’IA générative.

Comme la plupart des expertises que le groupe propose à ses clients, celle-ci intègre la vision "Tech, Orga, Culture" chère au groupe et proposée par son cabinet de conseil en stratégie numérique, WEnvision. Ce dernier insufflera les bénéfices d’une stratégie de sécurité dans le Cloud. L’expertise technique et l’implémentation seront assurées par les experts du Groupe SFEIR. Enfin, et en collaboration directe avec Google Cloud, l’organisme de formation SFEIR Institute proposera prochainement une offre de formation dédiée à cette suite logicielle.