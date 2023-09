Le Forum InCyber Amérique du Nord 2023 se tiendra les 25 et 26 octobre à Montréal, au Canada

septembre 2023 par Marc Jacob

L’événement de la cybersécurité et de la confiance numérique, axé sur la collaboration, l’innovation et la promotion d’un environnement numérique sécurisé, revient pour sa deuxième édition au Palais des Congrès de Montréal, les 25 et 26 octobre 2023.

Principal événement international des leaders de la cybersécurité et de la confiance numérique, le Forum est à l’avant-garde des discussions cyber dans le monde, initiant un dialogue transformatif sur la confiance numérique.

“Notre objectif avec le Forum à Montréal est de créer des ponts entre les écosystèmes en reprenant les recettes qui ont fait le succès du Forum InCyber Europe : rassembler acteurs publics et privés, offreurs, utilisateurs finaux, monde de la recherche, sphère académique en un même lieu autour d’un forum, d’un salon et d’un sommet. Et comme à chaque fois, s’appuyer sur les associations, les autorités, les entreprises locales”, précise Vincent Riou, Directeur du Forum InCyber Amérique du Nord.

Après un lancement réussi en 2022, avec la présence de 3500 visiteurs, de 110 partenaires, et 183 conférences et tables rondes, le Forum InCyber Amérique du Nord a atteint son objectif : celui de devenir un important amplificateur d’idées novatrices, de pratiques émergentes et de concepts fédérateurs.

Le rendez-vous international des écosystèmes

Pour cette nouvelle édition du Forum InCyber Amérique du Nord, plus de 250 intervenants ont déjà confirmé leur participation dont Éric Caire, Ministre de la Cybersécurité et du Numérique, des représentants du FBI et de la NSA, entrepreneurs, juristes ou encore experts internationaux renommés : David Lindstrom (Sentinel One), Tashya Denose (Meta), ou encore Jeff Crume (IBM) notamment. Représentant des zones clés telles que le Canada, les États-Unis, l’Ukraine, l’Espagne, le Danemark, le Brésil, l’Inde, etc., l’événement promet une richesse de perspectives et de réflexions avec des intervenants du secteur public, de la banque et de la finance, de l’aérospatial, de l’industrie et services.

Aussi, l’écosystème français renouvelle sa confiance ; Michel Van Den Berghe, Président du Campus Cyber, Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust, Alain Bouillé, Président du CESIN confirment leur mobilisation et leur participation au Forum InCyber Amérique du Nord.

Au programme de ces deux jours, des sommets vont rassembler des autorités et des experts de premier plan, tant au niveau national qu’international, pour des analyses approfondies autour de plusieurs sujets clés :

• L’éthique : pierre angulaire de la cyberpaix

• Protéger nos infrastructures critiques : quel rôle pour les États ?

• Vers un internet plus sûr pour nos enfants

• Le combat numérique au cœur des opérations militaires

• La protection des données : regards croisés entre les régulations internationales

• Confiance numérique : le carburant invisible des villes et des transports intelligents

• Donner “l’envie de cyber” à toutes les générations et toutes les communautés

Aussi, une conférence sur “La confiance au cœur de la régulation de la protection des données : retour d’expérience Europe / Québec” sera animée par l’avocate Garance Mathias. La question de “Quand le droit s’immisce dans la sécurité” sera traitée lors de la conférence de la pentesteur et hacker éthique Gabrielle Botbol. Joni Brennan, Présidente du DigitalID & Authentification Council of Canada (DIACC), interviendra sur le thème de la “Vérification d’identité et protection de la vie privée : libérer le pouvoir économique et social du contrôle des données”.

Les sujets du Web3, de l’IA et de la désinformation, de l’ère quantique, de « l’infonuagique », de l’éducation seront travaillés en tables rondes. Des ateliers sont également prévus pour permettre aux professionnels de la sécurité de l’information (Directeur de la cybersécurité, DSI, RSSI, CSO ainsi qu’à des DPO), de se retrouver entre pairs.

Le programme complet est disponible ici : https://northamerica.forum-incyber.com/programme-2023/

A propos du Forum InCyber

Le Forum InCyber est aujourd’hui le principal événement européen sur la sécurité et la confiance numérique.

L’événement, qui associe un forum, un salon et un sommet en présence de nombreuses institutions et entreprises françaises et étrangères, regroupe l’ensemble de l’écosystème de la sécurité numérique et du numérique de confiance : clients finaux, offreurs de services et de solutions, administrations, collectivités, organismes de recherches, associations.

La 16ème édition du Forum InCyber Europe se déroulera à Lille, du 26 au 28 mars 2024