Le Collectif API Thinking lance le label "API Green Score" pour promouvoir la création d’APIs écoresponsables

décembre 2022 par Marc Jacob

Car, aujourd’hui, la façon dont les APIs sont conçues participe à la pollution numérique générée par le secteur informatique, responsable à lui seul de l’émission de 4 % des gaz à effet de serre et de 6 à 10 % de la consommation d’électricité mondiale. En clair, il a le même impact que l’aviation !

C’est pour en finir avec cette situation que le Collectif API Thinking lance le label "API Green Score". Cette nouvelle certification va permettre de valoriser chaque API numériquement responsable.

Elle va aussi inciter les producteurs & utilisateurs d’API (les Fintechs) à des questions d’éco-conception, d’éco-consommation, d’impacts environnementaux et sociétaux de leurs APIs.

Un nouvel outil pour passer à l’ère des APIs Numériquement responsables

L’API Green Score est une boîte à outils pour aider les utilisateurs, concepteurs et propriétaires d’API à se poser des questions sur l’impact numérique de leur API sur l’environnement.

Elle est constituée d’un guide de bonnes pratiques, afin d’inciter à la transition écologique de façon concrète, et du tout nouveau label "API Green Score" qui atteste de l’éco-conception des APIs.

Ce chantier est piloté par Yannick Tremblais, IT Innovation Manager du Groupe Rocher. Il regroupe différents membres participants et entreprises contributrices :

• L’Oréal : Julien Brun et Liliana Jenna ;

• BPCE : Oscar Kiniffo ;

• Combo : Mathieu Pradal ;

• SNCF : Frédéric Morisset ;

• ENEDIS : Jérôme Mezille ;

• EDF : Thomas Breton ;

• AXA : Christelle Revaudet ;

• API Thinking : Julien Bichon, Camille Laroche.

7 domaines passés au crible pour une analyse à 360° de chaque API

Le Collectif API Thinking a créé des métriques pertinentes et réalistes que les parties prenantes peuvent utiliser et adapter selon le contexte de leur entreprise.

Cycle de vie des API : désaffecter une API inutilisée, déployer l’API près du consommateur, réduire le nombre de versions d’API, unifier le catalogue d’API, créer un référentiel consommateur, identifier l’API à usage unique, urbanisation avec la gouvernance des données.

L’échange de données : échange avec la plus petite taille suivant la taille de la charge utile de l’API, préférez le jeton opaque au JWT, principes de l’API Customer Centricity, API Data/Granularity, tirez parti d’Odata ou de GraphQL pour la base de données API, gestion des données, contenu dynamique.

Données : optimiser les requêtes pour limiter les informations renvoyées, ne collecter que les données requises, ne fournir que les données modifiées, utiliser le cache, communiquer sur la taille de la charge utile, API utilisée géolocalement à proximité de leurs consommateurs.

Architecture : promouvoir l’architecture des événements, filtrer les données dans la charge utile, pagination, webhook ou notification commerciale, AsyncAPI.

Outils : définir une base de critères de notation, fournir des KPI (Nombre d’appel, taille de la charge utile, nombre d’équipements utilisés…), évaluer la consommation d’énergie pour une API, connaître l’impact du langage sur la consommation d’énergie.

Infrastructures : utiliser une infrastructure adaptative, utiliser aussi peu de fournisseurs de cloud que possible entre consommateur et backend, être proche du centre de données, définir quelles actions sont plus pertinentes de faire pour réduire l’impact des APIs.

Communication : nom de l’API Ecoscore, guide des ressources, partage des critères d’évaluation et des méthodes, adapter la communication de chaque personas.

À propos du Collectif API Thinking

"Nous travaillons à la création d’APIs écoresponsables et à la définition d’un « modèle » de portail de bonne qualité (en termes de fonctionnalités, d’informations…). Il s’agit ainsi d’apporter une réponse concrète aux attentes des fintechs."

Créé en mai 2020, le collectif API Thinking est le seul et unique collectif français sur les APIs regroupant les acteurs francophones (clients finaux) de l’écosystème APIs.

Gratuit pour ses membres, il permet à tous les clients finaux d’échanger, de partager leurs expériences entre eux. Les acteurs tant business et métiers de tous secteurs d’activité se côtoient dans un espace de discussions libre.

Tous les mois, des chantiers (groupe de travail) se regroupent pour avancer sur des sujets autour des APIs (Cas d’usage, gouvernance, architecture, sécurité, API numériquement responsable et API Management).

Une fois par trimestre, une Session Plénière est organisée avec la totalité des membres dans le but de faire un point sur les derniers mois, mais aussi d’écouter des retours d’expériences (des membres ou partenaires).

"Aujourd’hui, le collectif API Thinking regroupe toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien autour des APIs et qui partagent un point commun : avoir déjà initié une démarche d’API ou avoir pour projet de le faire."

Le Collectif ambitionne désormais de sortir encore plus de livrables pour faciliter les approches sur les APIs et partager ses connaissances en créant de nouveaux chantiers & projets sur les APIs. En parallèle, il souhaite aussi avancer sur les tendances émergentes, comme celles du Green IT.

Par exemple, au sein du chantier API Management 360°, il prépare la sortie d’un comparatif des solutions d’API Management qui sera orienté vers les utilisateurs finaux.

Les chiffres-clés

• 120 entreprises ;

• 170 membres actifs ;

• 9 partenaires ;

• 5 Chantiers en cours ;

• 120 m² de biodiversité préservée : pour chaque nouvelle entreprise membre, le collectif préserve 1m² de biodiversité.

Les différents chantiers en cours

Gouvernance des APIs

Ce groupe de travail vise à partager sur les pratiques de gouvernance de chacun des acteurs, ainsi que sur les outils utilisés.

API Management

Ce chantier est destiné à :

• Définir le format du rapport avec les catégories, un score card, un visuel résumant le classement… ;

• Définir une méthodologie de notation des solutions APIM ;

• Identifier les critères d’évaluation des solutions APIM ;

• Définir la pondération de chaque famille de critère ;

• Impliquer tous les membres du collectif à travers un questionnaire d’évaluation (T1 2023) ;

• Définir les modalités des contributions des éditeurs.

Architecture et Sécurité

En cours de définition.

Cas d’usage

Ce groupe de travail permet de :

• Présenter des exemples concrets d’API ayant rempli leurs objectifs ;

• Partager des cas d’usage : satisfaction des besoins, ROI ;

• Recevoir des retours sur une excellente histoire d’API de chaque membre ;

• Développer un modèle pour structurer l’étude de cas.

La revue de presse mensuelle

Tous les mois, elle recense divers articles, en français ou en anglais, sur l’ouverture des systèmes d’information. Les dernières revues de presse peuvent être téléchargées gratuitement sur le site du Collectif.