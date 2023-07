Lantum déploie Lookout Secure Cloud Access pour protéger les données sensibles, minimiser le risque d’exposition et assurer la conformité

juillet 2023 par Marc Jacob

Lookout, Inc. annonce que Lantum, basée à Londres, une société de plateforme de ressources humaines pour les organisations de soins de santé, a déployé Lookout Secure Cloud Access pour protéger ses données sensibles, minimiser le risque d’exposition et assurer la conformité avec les réglementations en matière de protection de la vie privée. Grâce à Lookout, Lantum peut désormais savoir qui accède à ses données et d’où, offrant ainsi à ses équipes informatiques et de conformité une meilleure visibilité et un meilleur contrôle.

La plateforme de gestion des effectifs de Lantum est utilisée par plus de 37 000 cliniciens pour soutenir la dotation en personnel de plus de 3 000 organismes de santé, y compris le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni. En tant que principal utilisateur de Google Workspace, Lantum était préoccupé par le risque d’accès non autorisé aux informations stockées dans Google Drive et souhaitait être alerté de tout téléchargement de données sensibles. Avec le déploiement de Lookout Secure Cloud Access - la solution CASB (Cloud Access Security Broker) de Lookout - les équipes informatiques et de conformité de Lantum peuvent désormais surveiller l’utilisation de ses données à travers toutes les applications et les clouds, appliquer rapidement des politiques pour restreindre l’accès non autorisé et assurer la conformité. La mise en œuvre de Lookout Secure Cloud Access aide l’entreprise à assurer la conformité avec des réglementations telles que la norme ISO 27001 de l’Organisation internationale de normalisation et la norme Cyber Essentials du Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni, ce qui permet à Lantum de continuer à être un fournisseur du NHS, qui est le principal moteur de revenus de son entreprise.

Lookout Secure Cloud Access protège les données stockées dans toutes les applications cloud et SaaS. Qu’il s’agisse de partager les données en externe avec des partenaires ou en interne avec des employés, la solution offre au service informatique le contrôle et la visibilité nécessaires pour garantir que les données d’une organisation restent protégées à tout moment. Grâce à des politiques d’accès et de sécurité des données adaptatives combinées à des analyses avancées, Lookout permet aux entreprises de protéger leurs données contre les menaces internes intentionnelles, l’exfiltration accidentelle de données, les fuites de données à partir de comptes compromis et d’autres menaces avancées basées sur Internet, sans réduire la productivité des utilisateurs.

La société britannique Appurity, spécialiste de la cybersécurité et de la mobilité multiplateforme, comprend toutes les exigences de l’accréditation Cyber Essentials et de la conformité à la norme ISO. L’équipe d’Appurity a aidé Lantum à sécuriser ses documents critiques et son périmètre. Le soutien et la gestion continus de la plateforme de Lookout par Appurity signifie que Lantum a la flexibilité de modifier les politiques et d’améliorer sa posture et sa dynamique de sécurité au fur et à mesure qu’elles évoluent.

"Les outils cloud comme Google Workspace et Amazon S3 ont brouillé les frontières de la façon dont nous travaillons - de plus en plus de nos activités sont accomplies sur les appareils mobiles de nos employés, ce qui augmente le risque d’utilisation inappropriée des données", a déclaré Gary O’Connor, directeur de la technologie, Lantum. "Lookout Secure Cloud Access nous a donné une visibilité et un contrôle complets de nos données tout en les protégeant contre les cyberattaques et les fuites de données accidentelles."

"Pour accomplir sa mission, Lantum doit avoir la bonne stratégie de sécurité en place afin de pouvoir protéger les données hautement sensibles, telles que les dossiers des employés et des cliniciens, et assurer la conformité avec plusieurs normes de cybersécurité et de données telles que ISO 27001 et Cyber Essentials", a déclaré Sundaram Lakshmanan, directeur de la technologie chez Lookout. "Avec Lookout Secure Cloud Access, Lantum dispose d’une sécurité transparente à travers toutes les applications cloud et SaaS avec des politiques unifiées, une sécurité des données fiable et une conformité aux normes validées."