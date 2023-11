Lacework lance un assistant d’IA générative pour renforcer les équipes de sécurité cloud

novembre 2023 par Patrick LEBRETON

L’expérience d’assistance basée sur les LLM fournit du contexte facilement lisible pour les alertes critiques, ce qui rend les équipes de sécurité et d’ingénierie plus efficaces dans l’adoption de nouvelles technologies cloud

Lacework, société de sécurité basée sur le cloud et les données, annonce le lancement d’un assistant GenAI (intelligence artificielle générative) qui offre aux clients une nouvelle façon de travailler avec la plateforme Lacework. L’assistant fournit un contexte personnalisé pour étudier et corriger les alertes proactives et réactives. Cette fonctionnalité accroît la contribution des équipes de sécurité : elle leur permet d’établir des relations plus solides avec les organisations DevOps tout en améliorant leurs propres résultats en termes d’embauche et de rétention.

Découvrez l’assistant IA de Lacework

L’IA d’assistance de Lacework prend en compte le niveau d’expertise des analystes pour leur permettre de facilement résoudre les problèmes de sécurité dans des environnements cloud complexes. Elle permet non seulement aux équipes de sécurité de gagner du temps lors des enquêtes sur les menaces, mais aussi d’améliorer considérablement l’efficacité des centres d’opérations de sécurité du cloud (SOC) en leur fournissant des conseils personnalisés pour la résolution des problèmes. S’appuyant sur la puissance de l’IA générative, l’expérience d’assistance Lacework simplifie la compréhension et le traitement des alertes de conformité, favorisant ainsi une approche proactive de la gestion des risques. En outre, ces capacités permettent aux experts SOC et aux experts en sécurité de renforcer leur crédibilité auprès des développeurs en les guidant dans la construction d’un contexte technique afin de rationaliser le processus de développement dans le cloud.

"L’expérience d’assistance de Lacework permettra à nos ingénieurs en sécurité informatique de mieux comprendre les alertes, afin d’aider notre équipe à enquêter sur les menaces, à y remédier et à améliorer l’efficacité opérationnelle", déclare Colin Barr, Senior Engineering Manager, Application Security, chez Paddle. "Savoir que Lacework a construit sa technologie d’assistance avec une architecture "private by design" (pour la collecte des données et l’entraînement du modèle) est également essentiel à nos yeux."

L’expérience d’assistance Lacework permet aux clients de poser les questions suivantes :

– Pourquoi devrais-je consulter cette alerte ?

– Quels sont les outils Lacework que je peux utiliser pour étudier ce sujet de manière plus approfondie ?

– Comment puis-je corriger cette mauvaise configuration à l’aide de l’interface de commande AWS ?

– Cette atteinte affecte-t-elle ma conformité au SOC2 ?

Les outils d’IA générative ne sont efficaces que si les données qu’ils peuvent manipuler sont fiables. Lacework possède une architecture unique qui lui permet de gérer l’immense volume, la vitesse et la variété des données cloud afin de détecter les menaces connues et inconnues. La combinaison des informations générées par l’apprentissage automatique de Lacework Polygraph avec la technologie d’assistance LLM offre aux clients un avantage considérable qui leur permet d’obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement.

L’engagement continu en faveur des solutions "Private by Design" a été une priorité majeure lors de l’élaboration de l’expérience d’assistance Lacework. Lacework a entrepris des efforts considérables pour s’assurer que les données des clients demeurent protégées, ce qui signifie que les données des clients ne sont pas utilisées pour former des modèles.

Tirer parti d’Amazon Bedrock

Lacework exploite désormais les services de modèles d’IA générative d’Amazon Bedrock, un service entièrement géré par Amazon Web Services (AWS) qui met à disposition des modèles fondamentaux des leaders de l’IA, ainsi que d’Amazon, par le biais d’une API. Cette intégration approfondit la relation et la collaboration technique entre Lacework et AWS, et permet à Lacework d’expérimenter différents modèles pour créer les meilleures expériences client.

"L’IA générative était pour nous une étape logique dans l’exploitation des capacités de deep machine learning qui constituent le noyau de la détection d’anomalies de la plateforme Lacework", indique Adam Leftik, vice-président des produits chez Lacework. "Nos clients peuvent utiliser Lacework pour se protéger contre les menaces potentielles liées à l’IA générative, ainsi que pour utiliser l’assistance d’IA générative afin de mieux comprendre les risques et les menaces dans leurs environnements cloud. L’utilisation d’Amazon Bedrock à cette fin représente une belle réussite technique."



Partenaire AWS intégré

Lacework a obtenu la désignation AWS Built-in Competency qui reconnaît Lacework comme un partenaire AWS qui fournit aux clients une solution qui permet d’installer, de configurer et d’intégrer les principaux services AWS fondamentaux à l’aide d’un référentiel de code modulaire (MCR) bien architecturé dans un package de déploiement automatisé validé par les experts AWS, ce qui augmente le délai de rentabilisation pour le client.