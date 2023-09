La plateforme Open Directory de JumpCloud : une alternative pour repenser la gestion informatique des entreprises

septembre 2023 par JumpCloud

Des prémices de l’informatique jusqu’au milieu des années 2000, les espaces de travail se sont articulés autour d’un environnement informatique lourd et complexe. Mais depuis, le monde et l’informatique ont changé. Au cours des 15 dernières années, les entreprises ont abandonné les environnements hérités sur site au profit du cloud, devenu la référence pour le traitement et le stockage des données. L’avenir appartient donc au cloud. Pour répondre aux besoins modernes, des solutions de gestion de l’identité et des accès des utilisateurs ont été développées. Ces systèmes, utilisés pour gérer les utilisateurs, leurs appareils et leur identité, ne devraient-ils pas suivre le mouvement ?

Les équipes informatiques d’aujourd’hui sont à la recherche de solutions mieux adaptées aux espaces de travail modernes. C’est en particulier le cas pour les PME qui ont besoin de gagner en flexibilité et d’innover simplement et rapidement, le tout à moindre coût.

L’ère de l’Open Directory

C’est pour répondre à ces besoins modernes qu’est né l’Open Directory de JumpCloud : un service d’annuaire et d’authentification de bout en bout basé sur le cloud. Une approche qui propose aux services informatiques une gestion efficace et simplifiée, une expérience utilisateur fluide et sans friction, dans un environnement sécurisé.

Pour ce faire, l’Open Directory de Jumpcloud se détache de la traditionnelle centralisation sur site, aujourd’hui devenue anachronique, pour étendre l’environnement informatique au modèle de travail hybride et aux nouvelles pratiques associées.

Ce processus se déroule en trois étapes :

1. Tout d’abord, il faut centraliser l’identité dans un annuaire cloud pour permettre aux équipes informatiques des PME d’évoluer simplement. Ainsi, elles peuvent effectuer des mises à jour sans perturber les utilisateurs ou introduire des vulnérabilités, et leur donner l’accès aux ressources sur site et dans le cloud avec efficacité et transparence.

2. L’étape suivante consiste à étendre ces identités aux appareils. Dans des écosystèmes complexes qui comprennent souvent une combinaison de divers systèmes d’exploitation, il est vital de garantir que chaque appareil soit identifié et que son utilisateur soit vérifié. Une première option consiste à utiliser une solution de gestion des appareils mobiles (MDM). L’alternative serait d’implémenter une application capable de gérer la sécurité de base de l’appareil, exiger une authentification multifactorielle (MFA), établir des autorisations et accorder l’accès à des ressources de l’entreprise sans perturber ou affecter la vie privée des utilisateurs qui utilisent leurs appareils personnels.

3. Enfin, il faudra garantir une gestion des accès aux applications SaaS, aux réseaux, à l’infrastructure et aux fichiers qui se devra d’être rapide et facile. Grâce au cloud, il est possible de mettre en place des solutions telles que le SSO (Single Sign-On) : une méthode d’authentification unique qui garantit l’accès aux applications d’entreprise à partir de n’importe quel appareil en utilisant un seul ensemble d’identifiants. Si certaines organisations l’utilisent uniquement pour les applications Web, celles qui adoptent une approche d’Open Directory sont en mesure de centraliser l’identité et de l’étendre à pratiquement toutes les ressources informatiques.

Passer à l’approche Open Directory pour saisir tout le potentiel du cloud

L’approche d’Open Directory s’inscrit dans un environnement en constante évolution. Le travail à distance n’est plus un frein pour beaucoup d’entreprises, le travail hybride est devenu la norme, poussant les entreprises et notamment les PMEs à recruter de nouveaux talents où qu’ils se trouvent. Un élan de liberté pour les collaborateurs qui a fait naître une nouvelle catégorie de salariés : les travailleurs nomades.

Ces professionnels, qu’ils soient salariés ou indépendants, exercent leur métier sans être rattachés à un lieu de travail fixe. Cependant, si cette tendance constitue une formidable opportunité, elle rend parfois poreuses les frontières entre l’usage d’outils personnels et professionnels, et représente de nouveaux défis en termes de management RH, de gestion informatique, de sécurité et d’expérience collaborateurs au sein de l’entreprise.

L’usage d’un annuaire ouvert basé sur le cloud est la solution pour répondre à ces enjeux. Avec cette approche, la distance n’est plus un frein et l’ensemble des services de l’entreprise ne travaille plus en silos. Grâce à l’identité centralisée, les collaborateurs sont reconnus individuellement, s’authentifient avec simplicité et ont ainsi accès aux ressources nécessaires à tout instant et où qu’ils se trouvent. C’est ainsi le confort, la productivité et au final la satisfaction des collaborateurs qui se voient optimisés.

En parallèle, face aux menaces croissantes, l’Open Directory de JumpCloud est essentiel pour aider les entreprises à déployer un modèle Zero Trust sur des appareils mixtes, dans des environnements à distance ou hybrides, depuis n’importe quelle ressource informatique. En effet, le Zero Trust est un modèle de sécurité qui part du principe qu’aucun individu n’est autorisé à accéder aux ressources de l’entreprise avant d’avoir été validé comme légitime.

Mais la force de l’Open Directory ne s’arrête pas là. Il n’est pas un outil ancré dans une époque, mais une solution qui permet aux services informatiques de s’adapter et d’évoluer en permanence. Avec JumpCloud, les administrateurs IT gagnent en visibilité sur l’ensemble de leur écosystème, ils peuvent désormais agir avec aisance, sans frictions pour eux ni pour leurs collaborateurs. Un gain de confort, d’efficacité et de sécurité qui soulage la charge mentale des administrateurs informatiques.