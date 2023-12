La gouvernance : un enjeu central dans le monde de l’hébergement

décembre 2023 par Anwar SALIBA, DG d’Euclyde Datacenters

L’externalisation croissante du système d’information et la montée en puissance du Cloud Computing amènent les entreprises, les structures publiques et toutes les organisations à s’engager vers des partenaires de confiance pour héberger leurs infrastructures. Dans ce contexte, opter pour tel ou tel data centre est un vrai projet stratégique qui doit nécessairement s’appuyer sur une décision et une étude mûrement réfléchies. Alors, comment faire ? Quels facteurs doivent être pris en considération ? Voici quelques éléments incontournables à cartographier pour faire un choix éclairé et travailler en toute confiance et agilité dans un cyberespace toujours plus complexe à appréhender.

Choisir un acteur industriel

Une première chose à prendre en compte est directement liée aux qualités intrinsèques des datacenters : conception, consommation et efficience énergétique, sécurité, backup, connectivité, puissance proposée et redondance des infrastructures

pour garantir la continuité d’activité aux entreprises hébergées. Il s’agit d’avoir une vision précise des caractéristiques « techniques » du Datacenter et de s’assurer que ce dernier est en mesure de proposer toutes les garanties à un parfait fonctionnement de ses applications. Il faudra aussi étudier l’ensemble des services annexes proposés par le datacenter (support, interventions tierce, accès au site et aux cages, système vidéo). Sur ces éléments, de nombreuses disparités existent sur le marché.

Implantation et nationalité

Sur ce point, il faut étudier deux données clés. L’implantation des sites, notamment pour les entreprises qui souhaitent travailler en proximité avec les équipes des Data centres et qui disposent de différents sites d’hébergement en France. En effet faire héberger ses données dans des data centres de proximité a une répercussion sur l’économie, la sécurité des données de l’entreprise mais aussi un impact sur l’environnement Pour réduire l’impact environnemental de l’hébergement des data et rendre le stockage de données plus durable, s’engager avec un acteur qui alimente ses datacenters en énergies d’origine 100% renouvelables est un des critères de sélection à intégrer absolument dans ses critères de sélection. Des indicateurs révélateurs des engagements de l’hébergeur au niveau environnemental pour faire le choix d’un hébergeur responsable face à l’actualité du marché (augmentation du coût de l’énergie, croissance exponentielle de la data avec le développement de l’Intelligence Artificielle dans les systèmes d’information et CRM entre autres).

En effet l’emplacement géographique de l’hébergement des données est une question transversale pour l’entreprise comme c’est aussi le cas pour les données de santé ou pour le développement économique et la gestion des territoires. Ainsi, en choisissant des acteurs français ou européens, les entreprises peuvent sécuriser leur patrimoine « data » qui restera confidentiel et moins énergivore. La donnée en France est au cœur de la transformation numérique des services du secteur public : la digitalisation. Pour instaurer la confiance des usagers et la sécurité des infrastructures territoriales l’hébergement des données doit être envisagé de manière agile, locale et souveraine et répondre aux enjeux d’économie circulaire en lien avec les stratégies de développement urbain. La notion de souveraineté des données est donc un élément crucial dans le processus de sélection.

Opter pour des acteurs bénéficiant de certifications fortes

HDS, notamment pour protéger les données de santé, ISO 27 001 et plus récemment ISO 50 001 sont les trois grandes certifications à privilégier dans le choix de son Data centre. Ces standards garantissent que les Data centres intègrent les plus hauts standards en matière de sécurité et de maîtrise des consommations énergétiques. De fait, les applications et infrastructures hébergées pourront évoluer dans un environnement de confiance et écoresponsable.À travers ces éléments, il est alors plus simple d’évaluer précisément le fournisseur qui saura le mieux répondre à ses attentes et qui pourra être un partenaire de long terme capable d’accompagner en toute sécurité ses objectifs stratégiques comme ceux de ses clients ou usagers.