La-Z-Boy s’associe à Fivetran pour accélérer la prise de décision basée sur les données

décembre 2023 par Marc Jacob

Fivetran annonce que sa plateforme d’intégration de données de pointe est désormais utilisée par La-Z-Boy Incorporated, un leader mondial de l’ameublement résidentiel. La-Z-Boy, qui possède un certain nombre de marques différentes, dont Joybird et Hammary, s’appuie sur Fivetran pour éliminer les silos de données et accélérer la prise de décisions fondées sur les données dans l’ensemble de l’organisation.

La-Z-Boy Incorporated est l’un des principaux fabricants de meubles résidentiels au monde. Presque centenaire, l’entreprise s’efforce d’apporter qualité et confort aux habitants du monde entier et d’offrir à ses clients la meilleure expérience qui soit. Les données sont au cœur de cet effort. De nombreuses parties prenantes de La-Z-Boy s’appuient sur les données pour faire avancer l’entreprise. Pour ce faire, les données provenant des applications de l’entreprise doivent être centralisées en un seul endroit. L’entreprise a entrepris de moderniser ses systèmes de données au début de l’année 2022. Fivetran a été choisi comme outil essentiel pour centraliser les données de La-Z-Boy et fournir aux équipes un accès plus rapide et plus efficace aux informations et aux données dans l’ensemble de l’entreprise.

La-Z-Boy a déjà constaté des résultats positifs depuis qu’elle a modernisé son architecture de données avec Fivetran. L’équipe de la chaîne logistique de l’entreprise a démocratisé l’accès aux données, ce qui a permis d’économiser plus de 5 millions de dollars en optimisation des stocks et d’augmenter de 20 % la précision des dates d’expédition. De même, l’équipe e-commerce a amélioré les capacités de suivi des commandes, offrant ainsi une meilleure expérience d’achat. D’autres projets sont en cours pour s’assurer que tous les aspects de l’entreprise, y compris le marketing, le merchandising et la planification de la demande, sont fondés sur des données et efficaces.