décembre 2023 par Marc Jacob

La Fédération des Tiers de Confiance du Numérique (FnTC) accueille SLIB, une entreprise de 150 collaborateurs, basée à Paris, Lyon et Lisbonne. SLIB est un éditeur de logiciel, intégrateur, spécialisé dans les domaines du post-trade, du risque et du vote en ligne.

SLIB rejoint la FnTC en tant que membre du Collège des Éditeurs et Prestataires de Confiance, un choix stratégique qui témoigne de son engagement envers les principes de sécurité et de confiance numérique. L’entreprise participera activement au groupe de travail sur le vote électronique, ainsi qu’à celui sur la blockchain.

L’adhésion à la FnTC marque une nouvelle étape pour SLIB en cette fin d’année 2023, également placée sous le signe de l’actualité avec la proposition de ses services de vote électronique pour les prochaines élections sociales en Belgique.

SLIB souhaite apporter de l’innovation au secteur du vote électronique : « Notre volonté est d’insuffler de la nouveauté et de l’innovation. Nous souhaitons également partager nos retours d’expérience avec les acteurs du domaine pour étendre les bonnes pratiques du vote électronique. Il y a, au sein des équipes SLIB, une réelle volonté de contribuer aux travaux de la FnTC » explique William Bader, Directeur commercial de la Business Line Vote & Registre de SLIB. « La CNIL est très active en termes de recommandations dans le domaine du vote électronique. Il est essentiel de s’assurer que ces recommandations soient synonymes d’avancées pour le développement du vote en ligne ».

Cette adhésion, parrainée par Alain Bobant, président d’honneur de la FnTC, n’est pas nouvelle. William Bader a, en effet, déjà travaillé avec plusieurs entreprises du secteur, et participé aux groupes de travail.

Rejoindre la Fédération constitue, selon lui, une opportunité dans le cadre du développement européen de SLIB : « Faire partie de la FnTC représente une véritable plus-value tant sur le développement des compétences que de la légitimité sur le marché ».

« Mais cela va au-delà de cette thématique », complète William Bader, « La FnTC regroupe l’ensemble de services de confiance (blockchain, horodatage, KYC, RGPD, identité numérique…) dont le vote électronique a besoin. Cette adhésion correspond donc parfaitement à nos enjeux »

La collaboration entre SLIB et la FnTC a pour objectif de faire progresser le vote électronique, et les bonnes pratiques du secteur. La Fédération se réjouit de ce partenariat qui permettra de renforcer la confiance numérique dans un domaine particulièrement crucial.

SLIB est un éditeur de logiciels du marchés de la tenue de registre, du vote électronique, du Risk et de la gestion des titres financiers.

SLIB accompagne l’évolution des métiers du titre en France et à l’international, en éditant des solutions logicielles innovantes permettant aux prestataires de service d’investissement de fluidifier leurs traitements, tout en maîtrisant les risques inhérents à leurs activités. SLIB est également éditeur et opérateur de VOTACCESS, plateforme incontournable dans la digitalisation des Assemblées Générales et la collecte des votes électroniques.

Site : Slib.com – Mail : contact@slib.com