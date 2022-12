La Commission Européenne a sélectionné le consortium EU Digital Identity Wallet pour les projets pilotes EU Digital Identity Wallet

décembre 2022 par Marc Jacob

Le consortium EU Digital Identity Wallet (EWC) a été sélectionné par la Commission européenne pour mener l’un des projets pilotes à grande échelle pour le nouvel écosystème EU Digital Identity Wallet (EUDI). Avast siège au sein de l’équipe exécutive du consortium, ayant été étroitement impliquée dans sa formation. Le portefeuille EUDI fait partie de la proposition de règlement eIDAS2.0, qui permettra à tous les citoyens européens d’accéder à une identité numérique de confiance fournie par leur gouvernement et acceptée par tous les États membres de l’UE et de l’AELE (Association européenne de libre-échange).

Le consortium (EWC), dirigé par les gouvernements suédois et finlandais, est soutenu par plus de 50 organisations, dont des gouvernements, des experts du secteur du voyage et des paiements, ainsi que des partenaires technologiques expérimentés dans le domaine de l’identité numérique, des applications de portefeuille, des services de confiance et de l’intégration de ces technologies dans les services en ligne.

« À l’heure où les portefeuilles numériques se généralisent, le portefeuille EUDI va transformer la vie des citoyens européens. Il leur permettra de prouver de manière plus sûre et plus confidentielle qui ils sont en ligne et de prendre le contrôle de la diffusion de leurs informations personnelles. En nous concentrant sur les voyages pour le pilote de l’EWC, nous montrerons comment simplifier des transactions de voyage souvent pénibles et les rendre plus sûres à la fois pour les utilisateurs et les organismes de voyage » déclare Andrew Tobin, directeur commercial pour l’Europe chez Avast, une marque de Gen™, et membre de l’équipe exécutive de l’EWC.

Le pilote de l’EWC est axé sur l’utilisation du portefeuille d’identité numérique de l’UE dans le contexte des voyages, comme le partage d’informations aux passagers, l’achat de biens et de services, et les interactions de confiance entre entreprises. Le pilote se concentrera sur des situations qui sont au cœur de la vie en ligne des internautes et identifiera les obstacles et les facteurs favorables à l’adoption et à la mise à l’échelle du portefeuille EUDI. Les scénarios pilotes seront évalués et testés par de nombreux utilisateurs finaux à travers l’Europe afin d’optimiser l’expérience utilisateur.

« L’ e-commerce est la deuxième plus grande utilisation d’internet après les médias sociaux et la messagerie. En démontrant la puissance des portefeuilles numériques pour les voyages, nous serons en mesure de transférer ces enseignements à d’autres types de commerce électronique, comme les achats en ligne. Avast est fier de participer à cette étape cruciale de la promotion de la liberté numérique à travers le monde, afin d’aider les gens à vivre leur vie numérique en toute sécurité, en toute confidentialité et en toute confiance, aujourd’hui et à l’avenir » poursuit Andrew Tobin.

L’EWC commencera à mener son projet pilote au début de l’année prochaine.