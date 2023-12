L’offre de Trend Micro est intégrée aux services d’AWS

décembre 2023 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated accède au niveau de compétence intégrée d’Amazon Web Services (AWS) dans la catégorie ‘Security & Cloud Operations’. Ce référencement reconnaît les capacités de Trend à fournir une solution de sécurité intégrée aux services proposés par AWS. Cette approche de co-construction favorise l’installation, la configuration et l’intégration automatique aux principaux services AWS grâce à un référentiel de code modulaire structuré, au sein d’un package de déploiement automatisé et validé par les experts AWS. Un atout qui permet d’augmenter le temps de décision et in fine de la rentabilité du client.

L’obtention de ce statut de partenaire intégré AWS distingue Trend en tant que membre de l’AWS Partner Network (APN) qui a véritablement conçu sa solution logicielle pour inclure le socle de services AWS et aider les clients à atteindre leurs objectifs commerciaux en termes d’échelle, de simplicité et de maitrise des coûts d’exploitation dans le cloud. En rationalisant le processus d’intégration avec les principaux services AWS tels que Amazon GuardDuty, AWS CloudTrail, AWS Security Hub et AWS Organizations, les clients peuvent diminuer les risques, réduire les coûts opérationnels et fournir une observabilité cohérente dans les environnements cloud.

AWS offre des solutions évolutives, flexibles et économiques aux startups comme aux entreprises internationales. Pour faciliter l’intégration et le déploiement de ces solutions, l’AWS Competency Program aide les clients à identifier les partenaires AWS qui possèdent une expérience et une expertise approfondies du secteur.

Plus précisément, l’intégration des fonctions Trend à AWS permet de disposer :

• Une réponse accélérée contre les exploits de vulnérabilité via des règles automatisées de système de détection d’intrusion et de stratégie de prévention d’intrusion (IDS/IPS) pour les charges de travail exécutées sur AWS.

• Une meilleure connaissance des risques pour les clients afin d’accélérer les SecOps, en exploitant la puissance de la plateforme Trend Vision One™. Par l’envoi d’alertes sur tous les événements AWS CloudTrail qui déclenchent un modèle de détection dans l’application Workbench de Trend Vision One.

• Une visibilité complète et de la protection des charges de travail sur plusieurs comptes AWS, afin d’améliorer la protection contre les menaces. Les agents Trend Micro™ Workload Security sont déployés de manière transparente à chaque fois qu’une nouvelle instance est créée sur les comptes AWS, via AWS Systems Manager (Distributor).

• Un emplacement centralisé pour l’agrégation, l’organisation, la hiérarchisation et l’automatisation des mesures correctives des alertes de sécurité. Trend Micro™ Container Security envoie les résultats de sécurité de la protection d’exécution pour Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)/Kubernetes clusters directement à AWS Security Hub, pour une vue complète de la posture de sécurité sur les comptes AWS.

• Une conformité plus rapidement via des charges de travail cloud automatiquement sécurisées.