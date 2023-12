L’essor de l’IA transforme le monde informatique, trois tendances pour 2024

décembre 2023 par Jeff Wittich, CPO d’Ampere Computing

Comment l’utilisation accrue de l’IA modifiera le paysage informatique ?

I. L’inférence et le déploiement de l’IA à grande échelle occuperont le devant de la scène

En 2024, les entreprises passeront de l’entraînement initial des réseaux neuronaux à leur mise en production et en pratique, également connue sous le nom d’inférence de l’IA. L’inférence IA pouvant nécessiter une puissance de calcul dix fois supérieure à celle de l’entrainement d’une IA, acquérir la capacité de déployer l’IA à grande échelle deviendra de plus en plus importante. Les performances, le coût et la disponibilité limiteront l’atteinte de l’échelle requise. Les organisations chercheront donc des alternatives aux unités de traitement graphique (GPU) lorsqu’elles entreront dans cette nouvelle phase, en donnant la priorité aux technologies qui permettent une exécution plus efficace et plus rentable des modèles d’inférence de l’IA.

II. La durabilité et l’efficacité énergétique détiendront un rôle majeur dans la révolution de l’IA

Le développement durable restera au cœur des préoccupations en 2024. Les centres de données ont d’ores et déjà des difficultés à couvrir leurs besoins en énergie. En 2023, les coûts énergétiques ont grimpé et la question de la durabilité s’est imposée pour les fournisseurs de cloud, public et privé. Les entreprises ont investi dans des produits et des initiatives visant à réduire la consommation d’énergie et d’eau, et ont cherché des moyens de disposer de plus de puissance de calcul sur les sites existants. L’utilisation accrue de l’IA entraînera une demande encore plus importante de puissance de calcul en 2024, faisant de la durabilité et de l’efficacité énergétique les grands défis de la croissance. Les opérateurs de centres de données devront donner la priorité à l’efficacité afin d’éviter de compromettre la croissance.

III. Le calcul et le traitement des données deviennent encore plus distribués et complexes

Avec l’essor de l’IA, des appareils autrefois "simples" deviennent de plus en plus intelligents, ce qui se traduit par un nombre de périphériques plus élevé que jamais. Pour traiter les données de ces appareils en temps réel, le calcul haute performance est déployé partout : dans les clouds publics et privés, mais aussi à la périphérie. Cela augmente la demande de calcul dans les régions ultra-locales au détriment des régions centralisées. La complexité de ces environnements exige des solutions que l’industrie n’avait pas il y a cinq ans, et il y a de plus en plus de fournisseurs spécialisés pour tenter de répondre à ce besoin. Cependant, seules quelques entreprises - capables de mettre au point la bonne technologie et disposant des compétences nécessaires pour façonner la prochaine ère informatique - seront en mesure de fournir l’échelle, les performances et l’efficacité énergétique requises. 2024 s’annonce donc comme une année décisive pour pouvoir se démarquer de la concurrence.