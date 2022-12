L’équipe Global Channel & Alliances de Veeam annonce sa nouvelle vice-présidente

décembre 2022 par Marc Jacob

Veeam® Software enrichit son équipe channel avec la nomination de Larissa Crandall au poste de Vice President (VP) Global Channel & Alliances. Cette experte de la vente indirecte a précédemment travaillé pendant quatre ans chez Gigamon, menant l’équipe channel à une croissance record tout en développant le programme de partenariats avec le lancement du Gigamon Playbook, des programmes créatifs de lead generation, de formation et d’accompagnement des revendeurs, et le développement de solutions de commercialisation pour accroître le chiffre d’affaires.

Pour sa nouvelle fonction chez Veeam, Larissa Crandall sera en charge de guider les investissements de Veeam au sein de l’écosystème mondial de partenaires et d’alliances sur le marché de la protection des données des entreprises au sein d’environnements multiples (cloud, virtuels, physiques, SaaS ou Kubernetes). Elle travaillera aux côtés des équipes de vente, de marketing, de R&D et d’ingénierie dans la construction de stratégies bénéfiques à la fois pour les 35 000 partenaires et alliances de Veeam, tout en assurant le plus haut niveau de protection et de restauration des données pour les clients communs. Les valeurs auxquelles elle croit sont l’alignement et la collaboration, pour mener l’entreprise au succès et accélérer sa présence sur le marché des grandes entreprises.

La nomination de Larissa Crandall atteste de l’importance que Veeam attache à ses partenaires et alliances, sur lesquels l’entreprise construit son évolution, pour l’aider à concevoir, commercialiser et intégrer ses solutions et services.