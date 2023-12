L’enquête de Keeper Security révèle que 82% des responsables informatiques souhaitent transférer leur solution de gestion des accès privilégiés (PAM) sur site vers le cloud.

décembre 2023 par Keeper Security

La gestion des accès privilégiés est un impératif non négociable, mais les solutions sur site posent des problèmes

Les solutions PAM offrent un contrôle inégalé sur l’activité des utilisateurs privilégiés, en les protégeant contre les accès non autorisés au réseau et en atténuant les menaces internes. Pourtant, les solutions PAM traditionnelles sont trop complexes et coûteuses, ce qui crée des obstacles à leur adoption. Selon une étude récente de Keeper, 56 % des responsables informatiques ont essayé de déployer une solution PAM mais ne l’ont pas complètement mise en œuvre, 92 % d’entre eux citant des solutions trop complexes comme raison principale. « La complexité et le coût élevé des anciennes solutions PAM sur site créent des défis pour les professionnels de l’informatique et de la sécurité d’aujourd’hui, déclare Craig Lurey, CTO et cofondateur de Keeper Security. « Pourtant, il est essentiel de sécuriser les accès privilégiés aux comptes qui protègent les systèmes et les données sensibles. Le passage à des solutions basées sur le cloud, qui sont plus faciles à déployer, offre une couverture de cybersécurité plus efficace et transparente avec de meilleurs résultats en matière de sécurité. »

Les responsables informatiques recherchent de plus en plus des solutions basées sur le cloud

Alors que les entreprises continuent de se tourner vers le cloud, à la recherche de solutions abordables et omniprésentes, les utilisateurs tolèrent de moins en moins les outils de sécurité coûteux et disparates. Plus de la moitié (60 %) des entreprises disposant de solutions PAM sur site déclarent que le fait que PAM soit sur site les empêche d’atteindre leurs objectifs. Cela est dû, en partie, au fait que 85% des organisations ont besoin d’un personnel dédié pour gérer et maintenir leurs solutions PAM sur site - une dépense injustifiable à l’heure où les budgets se resserrent. Les solutions sur site étant à la fois obsolètes et d’un coût prohibitif, le passage à des solutions PAM basées sur le cloud reflète un alignement stratégique avec l’évolution des exigences en matière de sécurité et de budget des organisations d’aujourd’hui. Cela se reflète dans le fait que 82 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il serait préférable de transférer leur solution PAM sur site vers le cloud et que seulement 36 % des responsables informatiques estiment qu’il est judicieux de disposer d’une solution PAM sur site dans le climat économique actuel. Les pressions macroéconomiques pouvant inciter les entreprises à réduire leurs budgets de sécurité, il est essentiel de disposer de plateformes abordables et faciles à maintenir.

Les solutions basées sur le cloud offrent une facilité d’utilisation et une sécurité accrue

Alors que les entreprises naviguent dans la transformation numérique et l’évolution des menaces de cybersécurité, le besoin de solutions PAM robustes augmente. Le déplacement de la PAM vers le cloud offre un niveau de sécurité accru grâce au chiffrement avancé, à l’authentification mulfacteurs (MFA) et à la surveillance continue.

Les trois principaux avantages que les personnes interrogées recherchent dans une solution PAM sont : La protection contre la compromission des informations d’identification privilégiées par des acteurs de menaces externes (58 %), la gestion et la surveillance des accès des utilisateurs privilégiés (58 %), Prévenir les violations de données (48 %).

Les avantages supplémentaires comprennent la mise à jour des accès des utilisateurs privilégiés et la prévention de la « dérive des privilèges » (46 %), la protection contre l’utilisation abusive, accidentelle ou délibérée, des accès privilégiés par des initiés de l’entreprise (47 %), le fait d’accroître la visibilité et la sensibilisation (43 %) et le fait de prévenir les attaques de phishing (35 %).

Alors que les fournisseurs de services cloud investissent massivement dans la sécurisation de leur infrastructure afin de fournir un environnement fortifié, les entreprises devraient rechercher des solutions basées sur une architecture Zero Trust et Zero Knowledge afin d’offrir les plus hauts niveaux de sécurité, de confidentialité et de contrôle de leurs données. En adoptant des solutions PAM basées sur le cloud, les entreprises peuvent renforcer leurs défenses à une époque où la gestion des accès privilégiés est impérative.