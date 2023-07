Kyndryl et Veritas présentent de nouvelles solutions pour la protection et la récupération des données

juillet 2023 par Marc Jacob

Kyndryl et Veritas Technologies ont dévoilé deux nouveaux services : Data Protection Risk Assessment with Veritas and Incident Recovery with Veritas. Étape clé de l’alliance stratégique entre Kyndryl et Veritas, ces services aident les entreprises à protéger et à récupérer leurs données critiques dans des environnements on-premise, hybrides et multi-cloud.

Data Protection Risk Assessment with Veritas est délivrée par le réseau d’experts technologique de Kyndryl Consult et fournit une évaluation de la maturité de la cyber-résilience qui analyse l’infrastructure informatique et les données d’un client par rapport aux meilleures pratiques de l’industrie. Kyndryl associe son expertise de cyber-résilience aux solutions de gestion des données de Veritas pour identifier les risques, les lacunes en matière de cyber-résilience et les vulnérabilités en matière de sécurité. Le modèle de déploiement flexible permet aux experts de Kyndryl de personnaliser l’évaluation en fonction des exigences, des politiques et des processus uniques de tous les types d’organisations. L’offre fournit également des informations unifiées sur les environnements on-premise, hybrides et cloud en exploitant des data points uniques qui donnent aux clients la visibilité et les informations nécessaires pour mieux gérer et protéger leurs données.

Incident Recovery with Veritas est un service entièrement géré qui englobe la sauvegarde, la reprise après sinistre et la cyber-reprise. L’un des principaux facteurs de différenciation de la solution réside dans les capacités de gestion autonome des données basées sur l’IA, qui favorisent l’automatisation intelligente, l’agilité opérationnelle, l’efficacité à l’échelle et une expérience cohérente entre les clouds pour une récupération rapide en cas de cyber-incident. La solution permet aux organisations d’atténuer les risques et les coûts élevés d’une violation de données en tirant parti de fonctionnalités telles que la protection à air comprimé, le stockage immuable, la détection des anomalies et l’automatisation de la récupération.