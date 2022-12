Kudelski Security renforce ses services MDR

décembre 2022 par Marc Jacob

Kudelski Security, la division cybersécurité du Groupe Kudelski, annonce le lancement de Threat Navigator, un nouvel outil innovant qui vient compléter ses services managés de détection et de réponse aux menaces (MDR). Threat Navigatoroffre aux clients la possibilité de visualiser et de comprendre leur niveau de détection contre les techniques d’attaque les plus récentes, ainsi que d’accéder à des recommandations automatiques pour améliorer leur capacité à détecter les menaces dans leur contexte. Composant central du portail client MDR de Kudelski Security, ce module s’intègre à FusionDetect™, le pilier de l’architecture XDR de Kudelski Security, qui a joué un rôle déterminant dans l’adoption de ses solutions MDR pour les entreprises au niveau mondial.

Face à l’augmentation de la fréquence et de la sophistication des cyberattaques, les équipes de sécurité sont désormais suivies de près par les cadres et les conseils d’administration, soucieux de disposer d’indications claires sur l’état de sécurité de leur entreprise. L’un de leurs défis est de réussir à comprendre et à communiquer efficacement les risques encourus par leur entreprise à tout instant, ainsi que la capacité de détection dont elles disposent pour se défendre contre les menaces et cyberattaques modernes. Grâce à l’intégration de Threat Navigator au service MDR de base de Kudelski Security, les clients peuvent déterminer instantanément leur niveau de sécurité et identifier plus facilement les données et outils de sécurité dont ils ont besoin pour améliorer leur capacité de détection des menaces connues qui ciblent leur secteur d’activité.

Threat Navigator s’inscrit dans la stratégie MDR plus large de Kudelski Security, basée sur ses Cyber Fusion Centers qui allient technologie, expertise, processus et procédures adaptés aux besoins de chaque client. Il renforce les capacités MDR actuelles en s’appuyant sur le référentiel MITRE ATT&CKÒ largement reconnu, ainsi que sur l’analyse de modélisation des menaces ciblant le client, réalisée en collaboration avec les experts en sécurité de Kudelski. Cette approche vise à fournir aux responsables de la sécurité une vue instantanée et pertinente de l’étendue de leur dispositif de défense, ainsi que des informations et des conseils concernant les failles à combler en priorité. Les clients peuvent ainsi mettre en place une stratégie de détection et de réponse aux menaces opérationnelle 24 h/24 et 7 j/7, incluant des plans de réduction des risques et de gestion de l’exposition s’appuyant sur la connaissance des menaces, le Threat Hunting, des outils de sécurité efficaces, de l’expertise en analyse forensique et en réponse aux incidents (DFIR) de Kudelski.

En mettant cette nouvelle fonctionnalité à la disposition de tous ses clients MDR, Kudelski Security renforce le caractère interactif de ses services et le fonctionnement de son portail client déjà primé. Parmi les autres fonctionnalités du

Threat Navigator figure une interface dynamique et conviviale, qui met en évidence les éléments suivants :

• Le niveau de protection actuel par rapport au référentiel MITRE ATT&CKÒ, avec priorisation des cyberattaques qui ciblent le secteur d’activité de l’entreprise et des techniques utilisées dans le cadre de ces attaques.

• Une base de connaissances étoffée sur les cybercriminels (y compris les techniques qu’ils utilisent et les secteurs qu’ils ciblent), des informations détaillées sur les techniques MITRE ATT&CKÒ et les sources de données de sécurité ingérées par FusionDetect™.

• Des recommandations et des rapports contenant la liste complète des techniques d’attaque les plus utilisées et une fonction d’exportation.

• L’ajout de fonctionnalités spécifiques au secteur est prévu dans une future version, afin d’améliorer encore les stratégies de défense et fournir des conseils réguliers en matière de résilience, à mesure que l’écosystème des menaces et les environnements d’entreprise cloud et hybrides évoluent.

Kudelski Security continue de recevoir la reconnaissance du secteur (Gartner, Forrester, Frost & Sullivan, Bloor Research, IDC, etc.) pour son approche et ses services MDR, qui permettent d’obtenir des résultats plus rapides et de meilleure qualité sur le plan de la sécurité. L’entreprise a récemment été classée par MSSP Alert en 25e position de son classement mondial des fournisseurs de services de sécurité managés pour l’année 2022 (Top 250 MSSPs list), et a remporté conjointement avec NAGRA, sa société sœur, les 2022 CSI Awards dans la catégorie Meilleur service de cybersécurité. L’entreprise figure également pour la cinquième année consécutive dans le Market Guide for Managed Detection and Response Services de Gartner et pour la troisième année consécutive dans son Market Guide for Digital Forensics et Incident Response Services. Dernièrement, Kudelski Security a reçu le titre de Champion dans le rapport de Bloor Research 2021 MDR Market Update et a été désigné Strong Performer dans le rapport The Forrester Wave : Managed Detection and Response, Q1 2021.