Kingston Digital présente un nouvel SSD pour datacenters

mai 2023 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP présente son nouveau SSD DC600M Entreprise. Le DC600M a été conçu pour l’optimisation des charges de travail à usage mixte. Cet SSD est doté d’une excellente qualité de service (QoS)1 qui assure une cohérence de la latence et de l’IOPS afin de répondre aux exigences de qualité service. Le DC600M est un disque SATA 3.0 à 6 Gbps avec NAND 3D TLC, adapté aux racks serveur de haut volume. De plus, le disque comprend une protection anti-perte d’énergie intégrée par condensateurs pour protéger les données contre les pannes de courant. Celle-ci permet de réduire le risque de perte de données, et garantit une meilleure réinitialisation du disque après une mise sous tension du système. Avec des temps de latence réduits et prévisibles sur de grandes charges de travail en lecture et écriture, le DC600M est adapté aux systémiers des plus grands datacenters et des fournisseurs de cloud.

Le SSD pour datacenters DC600M est disponible en 480 Go, 960 Go, 1920 Go, 3840 Go et 7680 Go2 .

DC600M Datacenter SSD Caractéristiques et spécifications :

• Hardware PLP (Power Loss Protection) : condensateurs anti-perte d’énergie pour protéger les données de l’utilisateur contre les pertes d’alimentation et améliorer les performances.

• Fournit une excellente qualité de service (QoS)1 : Optimisée pour la prédiction des performances respectant les normes de services qualité (SLA).

• Disque auto-cryptant AES 256 bits : Protection intégrée pour sauvegarder les données importantes.

• Capacités jusqu’à 7680 Go2 : Mettre à niveau et gérer le stockage avec des capacités allant jusqu’à 7680 Go.

• Facteur de forme : 2,5 pouces

• Interface : SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - avec rétrocompatibilité avec SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)

• Capacités2 : 480 Go, 960 Go, 1920 Go, 3 840 Go, 7680 Go

• NAND : 3D TLC

• Lecteur auto-chiffrant (SED) : Chiffrement AES 256 bits

• Lecture/écriture séquentielle :

• 480GB - 560MBs/470MBs

• 960GB - 560MBs/530MBs

• 1920GB - 560MBs/530MBs

• 3840GB - 560MBs/530MBs

• 7680GB - 560MBs/530MBs

• Lecture/écriture aléatoire 4k en état stable :

• 480 GIGAOCTETS - 94 000/41 000 IOPS

• 960 GIGAOCTETS - 94 000/65 000 IOPS

• 1920 GIGAOCTETS - 94 000/78 000 IOPS

• 3840 GIGAOCTETS - 94 000/59 000 IOPS

• 7680 GIGAOCTETS - 94 000/34 000 IOPS

• Qualité de service (latence)3,4,5 (99.999) Lecture/écriture :

• 480GB - 180/110 uSec

• 960GB - 3840GB - 200/300 uSec

• 7680GB - 240/170 uSec

• Latence type - lecture/écriture : 3,4,5

• Connexion Hot-plug possible

• Nivellement statique et dynamique de l’usure

• Outils SMART d’entreprise : Suivi de la fiabilité, statistiques d’utilisation, durée de vie restante, nivellement de l’usure, température

• Capacité de resistance :

• 480GB - 876TBW6 , 1 DWPD (5 ans)7 , 1.66 DWPD (3 ans)7

• 960GB - 1752TBW6 , 1 DWPD (5 ans)7 , 1.66 DWPD (3 ans)7

• 1920GB - 3504TBW6 , 1 DWPD (5 ans)7 , 1.66 DWPD (3 ans)7

• 3840GB - 7008TBW6 , 1 DWPD (5 ans)7 , 1.66 DWPD (3 ans)7

• 7680GB - 14016TBW6 , 1 DWPD (5 ans)7 , 1.66 DWPD (3 ans)7

• Consommation énergétique :

• Au repos : 1,30 W

• Moyenne : 1.45W

• Lecture maximale : 1,6 W

• Ecriture max : 3.6W

• Température de stockage : -40°C 85°C

• Température de fonctionnement : 0°C 70°C

• Dimensions : 69,9 mm x 100 mm x 7 mm : 69,9 mm x 100 mm x 7 mm

• Poids : 92,34 g

• Fonctionnement aux vibrations : 2,17G crête (7-800Hz)

• Vibrations hors fonctionnement : 20G crête (10-2000Hz)

• MTBF : 2 millions d’heures

• UBER : ≤10 -17

• Garantie/assistance : Garantie limitée de 5 ans avec assistance technique gratuite8

1La qualité de service (QoS) d’un disque SSD fait référence à la cohérence et à la prévisibilité des performances de latence (temps de réponse) et d’IOPS (IOs par seconde) lors du traitement d’une charge de travail en lecture/écriture. Les mesures de QoS démontrent que lorsque la charge de travail la plus défavorable est testée, les profils de latence et d’IOPS d’un disque SSD ont une fourchette spécifique, sans valeurs erronées pouvant provoquer une chute des performances de l’application.

2Certaines capacités de stockage indiquée sont utilisés pour le formatage et d’autres fonctions. Ces dernières ne sont pas disponibles pour le stockage des données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour le stockage des données est inférieure à celle indiquée sur les produits. Pour plus d’informations, consultez le guide Kingston des mémoires flash à l’adresse kingston.com/flashguide.

3Mesure prise une fois que la charge de travail a atteint un état stable, mais incluant toutes les activités de fond nécessaires au fonctionnement normal et à la fiabilité des données.

4Basé sur une capacité de 960 Go.

5Charge de travail basé sur FIO, alignement aléatoire 4KB QD=1. La qualité de service est mesurée par le temps nécessaire à 99,999 % des commandes pour terminer l’aller-retour entre l’hôte et le disque et entre l’hôte et le disque. La latence typique est mesurée par le temps nécessaire à 99,9 % des commandes pour terminer l’aller-retour entre l’hôte et le lecteur et l’hôte.

6Le nombre total d’octets écrits (TBW) est dérivé de la charge de travail de l’entreprise JEDEC (JESD219A).

7Ecritures par jour (Drives Writes Per Day - DWPD).

8Garantie SSD conditionnelle de cinq ans basés sur le premier des événements suivants : (i) cinq (5) ans à compter de la date d’achat par le client final initial ; (ii) lorsque l’utilisation d’un SSD SATA, mesurée par l’implémentation par Kingston de l’attribut SMART 231, appelé "SSD Wear Indicator", atteint une valeur normalisée de un (1), comme indiqué par Kingston’s SSD Manager ("KSM").