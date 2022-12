Keyfactor apporte son soutien à la légion Bouncy Castle pour améliorer l’innovation et le support des API Bouncy Castle

décembre 2022 par Marc Jacob

Keyfactor, plateforme cryptographique d’identités machines, personnelles et IoT pour les entreprises, s’engage auprès de la Légion Bouncy Castle, organisation qui gère l’une des librairies d’API cryptographiques open-source les plus utilisées, Bouncy Castle. Ce soutien permettra à Bouncy Castle de fournir aux développeurs un accès transparent à l’ensemble de la bibliothèque cryptographique des versions Java et C#, pendant que cette dernière continue de se développer.

Au travers de son engagement, Keyfactor entend aider Bouncy Castle à conserver sa certification FIPS (Federal Information Processing Standards). Créée par le National Institute of Science and Technology (NIST) pour protéger les données gouvernementales et garantir que toute personne travaillant avec le gouvernement soit en conformité avant de pouvoir accéder aux données, la famille de standards FIPS140 est également désormais largement utilisée pour certifier la sécurité des logiciels dans l’industrie en général.

« Le chiffrement, l’authentification et l’utilisation de certificats numériques sont les fondamentaux de la protection des applications connectées et des processus commerciaux. Cependant, pour de nombreuses équipes de développeurs, le déploiement de ces éléments de base va au-delà de leur périmètre d’intervention », a déclaré David Hook, cofondateur et développeur principal du projet Légion Bouncy Castle et chef de l’ingénierie logicielle de cryptographie, Crypto Workshop by Keyfactor. « Avec le soutien de Keyfactor, Bouncy Castle permet aux développeurs d’accéder à des API pour mettre en œuvre et maintenir une cryptographie, certifiée et standardisée, dans leurs applications. »

Conscient de la difficulté d’utiliser et d’implémenter les API Bouncy Castle, Keyfactor offre également aux clients un support expert dédié, fourni directement par les créateurs et développeurs de Bouncy Castle. Les développeurs sont ainsi épaulés dans leur utilisation des API Bouncy Castle et, trouvent plus rapidement des réponses à leurs problématiques et besoins de personnalisation. Ce support leur permet de se concentrer sur le développement de leur application. Les clients bénéficient aussi d’un accès anticipé aux dernières versions et aux modules FIPS pré-certifiés, d’un accès à la suite complète de tests et d’une aide à obtenir leur propre certification FIPS (FIPS Private Label Validation).

« Bouncy Castle est reconnu pour permettre aux développeurs d’intégrer facilement des fonctions cryptographiques telles que le chiffrement et l’authentification dans leurs applications », a déclaré Malin Ridelius, Vice President of Community, Keyfactor. « Keyfactor s’engage à maintenir Bouncy Castle en open-source afin que chacun puisse intégrer une cryptographie certifiée dans ses applications, à moindre coût et efficacement. Nous sommes fiers de partager notre expertise et de contribuer aux efforts soutenus de l’organisation pour assurer la sécurité des applications connectées dans le monde entier."